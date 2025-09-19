Nie żyje Edyta Rynkowska. Policja bada przyczynę śmierci

Nie żyje Edyta Rynkowska. Miała zaledwie 52 lata. Informacja o śmierci drugiej żony Ryszarda Rynkowskiego ukazała się w mediach w czwartek, 18 września. Portal bydgoszcz.tvp.pl przekazał, że o godzinie 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie w sprawie śmierci kobiety.

Sprawę nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej bada prokuratura i policja. Przeprowadzone na miejscu oględziny wykluczyły udział osób trzecich. By poznać dokładną przyczynę śmierci muszą zostać przeprowadzone "oględziny wewnętrzne". Ciało zmarłej zostało zabezpieczone do sekcji. Jak przekazała prokurator Alina Szram, sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek, 22 września 2025 roku, na godz. 9:00.

Ryszard Rynkowski przesłuchany ws. śmierci żony

Jak udało nam się ustalić, Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy. To właśnie tam w ostatnich tygodniach mieszkała razem z mężem. Ryszard Rynkowski miał być obecny przy żonie w chwili jej śmierci. Artysta miał zostać dziś przesłuchany przez śledczych. Jednak z "przyczyn niezależnych" przesłuchanie zostało przeniesione na inny dzień.

Z przyczyn niezależnych od nas nie został on jeszcze przesłuchany. Prawdopodobnie będzie przesłuchany w poniedziałek - przekazał w rozmowie z "Faktem" oficer prasowy komendy w Brodnicy, mł. asp. Paweł Dominiak.

Edyta i Ryszard Rynkowscy pobrali się w 2006 roku. Piosenkarz był już wtedy mężczyzną po poważnych przejściach. Dziesięć lat wcześniej po ciężkiej chorobie zmarła jego pierwsza żona, Hanna.

