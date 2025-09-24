Wiemy, co zrobił Ryszard Rynkowski, kiedy zorientował się, że jego żona nie żyje. Szokujące ustalenia

Ryszard Rynkowski w czwartek, 18 września, stracił ukochaną żonę. Do tragedii doszło w mieszkaniu w Brodnicy, które artysta kupił przed laty dla swoich rodziców. Małżeństwo tymczasowo mieszkało tam, bo w ich domu pod miastem trwał remont. Po śmierci żony wokalisty służby dokonały oględzin miejsca zgonu i ciała. Wstępnie w śmierci Edyty Rynkowskiej wykluczony został udział osób trzecich, co potwierdziło się po przeprowadzeniu sekcji zwłok (odbyła się ona w poniedziałek, 22 września). Żona Ryszarda Rynkowskiego ciężko chorowała. Wspominała o tym w rozmowie z nami prokuratura. Kobieta miała żylaki w przełyku, które popękały, ale bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Po 5 dniach od tego tragicznego zdarzenia piosenkarz został przesłuchany na policji w Brodnicy. Wcześniejsze złożenie zeznań było niemożliwe, gdyż "mężczyzna był niedyspozycyjny".

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna

- powiedziała w rozmowie z nami prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Ryszard Rynkowski został przesłuchany. Na jaw wychodzą szokujące informacje

Jak ustaliliśmy, Ryszard Rynkowski ma "status osoby pokrzywdzonej". Funkcjonariusze podczas trwającego niemal 2 godziny przesłuchania pytali m.in. czy wokalista przebywał w domu, gdy umierała jego żona. Teraz na jaw wyszły kolejne bardzo istotne kwestie.

Okazuje się, że kiedy artysta zorientował się, że jego Edyta nie żyje, przerażony zadzwonił do teściowej, która przebywała na Śląsku. To właśnie ona miała powiadomić służby.

Spanikował i najpierw zadzwonił do mamy swojej żony. To ona natychmiast wezwała pomoc

- twierdzi nasz informator.

Pokrywa się to z pierwszymi wypowiedziami prokurator Aliny Szram, która twierdziła, że według jej wiedzy pogotowie wezwała mama pokrzywdzonej.

Z tego, co mi wiadomo, to pogotowie wezwała mama pani pokrzywdzonej. Według mojej wiedzy kobieta w mieszkaniu była razem ze swoim mężem

- wyjaśniła "Faktowi" prokurator rejonowa z Brodnicy.

Jak wynika z naszych informacji, śledztwo w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej prawdopodobnie potrwa około 3 miesięcy. Nie wiadomo jeszcze, czy w tej sprawie zostaną przesłuchane inne osoby.

Śmierć żony odbiła się na zdrowiu Ryszarda Rynkowskiego. Artysta jest rozbity, ale stara się funkcjonować, gdyż to pod jego opieką pozostał 17-letni Ryszard junior. Edyta Rynkowska była żoną artysty od 2006 roku. Dzieliła ich spora różnica wieku, ale łączyło piękne uczucie. Edyta miała tylko 52 lata.