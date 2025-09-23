Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego. Takie pytanie usłyszał na komendzie. To musiało być bolesne

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego

Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła w czwartek, 18 września, w jednym z mieszkań w Brodnicy. Kobieta tymczasowo mieszkała tam z mężem, bo w ich domu pod miastem trwał remont. Po śmierci żony wokalisty, służby dokonały oględzin miejsca zgonu i ciała. Wstępnie w śmierci Edyty Rynkowskiej wykluczony został udział osób trzecich, co potwierdziło się po przeprowadzeniu sekcji zwłok (odbyła się ona w poniedziałek, 22 września). Żona Ryszarda Rynkowskiego ciężko chorowała. Wspominała o tym w rozmowie z nami prokuratura. Kobieta miała żylaki w przełyku, które popękały, ale bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa, wbrew medialnym spekulacjom.

To, że te żylaki popękały, nie było więc bezpośrednią przyczyną

- przekazała w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Wspomniała ona też o tym, że Ryszard Rynkowski nie został jeszcze przesłuchany.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna

- podkreśliła prokurator.

Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego

W końcu jednak udało się przesłuchać artystę. We wtorek rano (około godz. 9) Ryszard Rynkowski pojawił się na komendzie, gdzie odpowiadał na pytania policjantów. Budynek opuścił tuż przed godz. 11. Reprezentujący artystę adwokat Maciej Kozioziemski powiedział nam, że wokalista "ma status osoby pokrzywdzonej i w takim charakterze został przesłuchany". Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Ryszard Rynkowski pytany był m.in. o to, czy przebywał w domu, gdy umierała jego żona. To musiało być bardzo bolesne pytanie, bo przywołało tragiczne wspomnienia.

Edyta Rynkowska była żoną artysty od 2006 roku. Ślub wzięli, gdy on miał 55 lat, a ona - 33. Dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego parze urodził się syn.

Tak wyglądał Ryszard Rynkowski po przesłuchaniu