Ryszard Rynkowski w końcu przesłuchiwany przez policję! Minęło pięć dni od śmierci żony

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje od 18 września. Kobieta zmarła w mieszkaniu należącym do jej rodziców . Podczas śmierci Edyty Rynkowskiej w lokalu przebywał jej mąż. Jak udało nam się ustalić, słynny wokalista we wtorek rano był przesłuchiwany przez policję. Od śmierci jego żony minęło pięć dni.

Ryszard Rynkowski przesłuchiwany po śmierci żony

Ryszard Rynkowski przesłuchiwany przez policję był we wtorek, 23 września, w godzinach porannych w związku ze śmiercią żony. Wcześniej śledczy nie mogli przesłuchać artysty z powodu jego niedyspozycji.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej (Edyty Rynkowskiej - red.), ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna. Na razie nie mam informacji dotyczących nowego terminu przesłuchania

- mówiła wczoraj, 22 września, Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z "Super Expressem". Przypomnijmy, że Edyta Rynkowska zmarła 18 września w mieszkaniu rodziców w Brodnicy. Kobieta mieszkała tam wraz z mężem podczas remontu ich domu. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Co było powodem śmierci 52-letniej kobiety?

Po oględzinach zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego prokurator zdradziła prawdę! Bardzo rzadkie zjawisko

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku

- zdradziła rzeczniczka toruńskiej prokuratury.  

Ryszard Rynkowski miał dwie żony

Ryszard Rynkowski drugi raz został wdowcem. Jego pierwsza zona (Hanna Rynkowska) zmarła w 1996 roku po chorobie nowotworowej. Dziesięć lat później artysta ożenił się po raz drugi. Dwa lata po ślubie na świat przyszedł syn Edyty i Ryszarda - Ryszard Rynkowski junior. Podobno duża była w tym zasługa Matki Boskiej. Wokalista wraz z żoną wybrał się do francuskiego Lourdes, gdzie znajduje się bardzo popularny ośrodek kultu maryjnego. Miasto to rocznie odwiedza około 6 mln osób, głownie pielgrzymów. 

Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes

- mówił Ryszard Rynkowski w rozmowie z "Vivą"

