Ryszard Rynkowski w końcu przesłuchiwany przez policję! Minęło pięć dni od śmierci żony

Ryszard Rynkowski był przesłuchiwany przez policję 23 września w związku ze śmiercią żony, Edyty Rynkowskiej, która zmarła 18 września w mieszkaniu swoich rodziców w Brodnicy.

Przyczyną śmierci Edyty Rynkowskiej było pęknięcie żylaków przełyku, a wcześniej kobieta chorowała na niewydolność oddechowo-krążeniową.

Ryszard Rynkowski został wdowcem po raz drugi, jego pierwsza żona zmarła w 1996 roku. Z Edytą Rynkowską miał syna, który począł się w Lourdes.

Ryszard Rynkowski przesłuchiwany po śmierci żony

Ryszard Rynkowski przesłuchiwany przez policję był we wtorek, 23 września, w godzinach porannych w związku ze śmiercią żony. Wcześniej śledczy nie mogli przesłuchać artysty z powodu jego niedyspozycji.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej (Edyty Rynkowskiej - red.), ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna. Na razie nie mam informacji dotyczących nowego terminu przesłuchania

- mówiła wczoraj, 22 września, Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z "Super Expressem". Przypomnijmy, że Edyta Rynkowska zmarła 18 września w mieszkaniu rodziców w Brodnicy. Kobieta mieszkała tam wraz z mężem podczas remontu ich domu. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Co było powodem śmierci 52-letniej kobiety?

Po oględzinach zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego prokurator zdradziła prawdę! Bardzo rzadkie zjawisko

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku

- zdradziła rzeczniczka toruńskiej prokuratury.

Ryszard Rynkowski miał dwie żony

Ryszard Rynkowski drugi raz został wdowcem. Jego pierwsza zona (Hanna Rynkowska) zmarła w 1996 roku po chorobie nowotworowej. Dziesięć lat później artysta ożenił się po raz drugi. Dwa lata po ślubie na świat przyszedł syn Edyty i Ryszarda - Ryszard Rynkowski junior. Podobno duża była w tym zasługa Matki Boskiej. Wokalista wraz z żoną wybrał się do francuskiego Lourdes, gdzie znajduje się bardzo popularny ośrodek kultu maryjnego. Miasto to rocznie odwiedza około 6 mln osób, głownie pielgrzymów.

Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes

- mówił Ryszard Rynkowski w rozmowie z "Vivą"

