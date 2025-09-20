Po oględzinach zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego prokurator zdradziła prawdę! Bardzo rzadkie zjawisko

Małgorzata Kowalska
2025-09-20 21:14

Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła niespodziewanie, mając tylko 52 lata. Ciało Edyty Rynkowskiej znaleziono w mieszkaniu jej rodziców, gdzie przebywała wraz z mężem. Śmierć kobiety badana jest przez prokuraturę. Po oględzinach zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego prokurator Izabela Oliver zdradziła prawdę o zmarłej. Takie zjawisko jest bardzo rzadkie.

  • 18 września zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego, Edyta (Magdalena) Rynkowska, w wieku 52 lat, w mieszkaniu swoich rodziców, gdzie przebywała z mężem.
  • Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci, wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a sekcja zwłok zaplanowana jest na 22 września
  • Prokurator Izabela Oliver ujawniła, że oficjalne imię zmarłej to Magdalena Edyta, a imię Edyta było prawdopodobnie używane przez męża.

Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła w mieszkaniu rodziców

Edyta Rynkowska nie żyje od czwartku, 18 września. 52-latka była żoną Ryszarda Rynkowskiego od 2006 roku. Dwa lata później na świat przyszedł ich syn - Ryszard junior. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że w śmierć żony słynnego wokalisty nie są zamieszane osoby trzecie. - W czwartek, 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - przekazał TVP Bydgoszcz mł. aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy. Jak ustaliliśmy, Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swoich rodziców. Podczas jej śmierci w lokalu był także jej mąż. Informator portalu Glampress.pl twierdzi, że państwo Rynkowscy mieszkali tam, bo w ich domu trwał remont. Po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego na jaw wyszedł jeszcze jeden fakt.

Po oględzinach zwłok prokurator ujawniła prawdę o żonie Ryszarda Rynkowskiego

Po tym, gdy stwierdzono zgon Edyty Rynkowskiej, śledczy dokonali oględzin miejsca śmierci i ciała. Na ostateczne stwierdzenie, jaka była przyczyna zgonu 52-latki, trzeba jeszcze poczekać. 

Żona Ryszarda Rynkowskiego słynęła ze zjawiskowej urody. Jej zdjęcia z młodości powalają

Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok. Zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu, jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych, czyli popularnie mówiąc - sekcji

- podkreśliła w rozmowie z Plejadą prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Sekcja zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego została zaplanowana na poniedziałek, 22 września. Po oględzinach zwłok wspomniana prokurator zdradziła też prawdę o imieniu zmarłej. Dla wielu osób to będzie zaskoczenie. Zdecydowanie bowiem nie jest to częste zjawisko. Okazało się bowiem, że żona artysty miała inne imię niż to, które podawane jest w mediach. 

To chyba jest imię (Edyta - red.), którego używał mąż wobec żony. Tak mi się wydaje, bo ona miała na imię Magdalena

- ujawniła prokurator. Faktycznie, jak sprawdziliśmy, żona Ryszarda Rynkowskiego w KRS figuruje jako Magdalena Edyta Rynkowska.

W galerii prezentujemy, jak zmieniała się żona Ryszarda Rynkowskiego na przestrzeni lat

Ryszard Rynkowski z żoną
23 zdjęcia
Edyta Rynkowska
RYSZARD RYNKOWSKI