18 września Ryszard Rynkowski ponownie został wdowcem. Pierwszą żonę stracił 30 lat temu. Kobieta walczyła z rakiem piersi. Gdy umarła, wokalista musiał zająć się wychowaniem 17-letniej córki Marty. Teraz tragedia się powtórzyła.

Edyta Rynkowska, druga żona piosenkarza, zmarła nagle niedługo po powrocie z wakacji. Sekcja zwłok wykazała, że 52-latka cierpiała na żylaki przełyku i to one doprowadziły do tragedii.

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku - przekazała nam Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Żona artysty została znaleziona martwa 18 września w mieszkaniu w Brodnicy.

Teraz mieszkali w tym bloku. On to mieszkanie w Brodnicy kupił swoim rodzicom. Pani Edyta to była taka elegancka kobieta. Jest mi bardzo przykro - mówiła jedna z sąsiadek w rozmowie z "Super Expressem".

Ryszard Rynkowski stracił żonę. Wciąż ma problemy z prawem

Życie Ryszarda Rynkowskiego nigdy nie było usłane różami. Piosenkarz został wdowcem, już po raz drugi, ponownie będzie też musiał zmierzyć się z samotnym ojcostwem i dramatem, jakim dla jego nastoletniego syna musi być śmierć mamy. Ale to nie wszystko. Są jeszcze zarzuty sprzed kilku miesięcy.

W połowie czerwca Ryszard Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej pod Brodnicą, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Gdy do jego domu weszli policjanci, okazało się, że artysta w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. Artysta utrzymywał, że spożywał alkohol dopiero po incydencie. Rynkowskiemu zabrano prawo jazdy i postawiono zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.

Sprawa miała zakończyć się we wrześniu, ponieważ biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali już Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań. Te potwierdziły, że Ryszard Rynkowski 14 czerwca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu etylowego w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila.

Rynkowski już po przesłuchaniu

W dniu śmierci żony Rynkowski był w mieszkaniu i widział, jak jego partnerka umiera. Policjanci nie przesłuchali go na miejscu, ponieważ piosenkarz nie był w stanie rozmawiać. Teraz jednak, 5 dni po śmierci kobiety, Rynkowski złożył zeznania.

23 września wokalista stawił się na komendzie policji w Brodnicy, gdzie został przepytany przez śledczych.

