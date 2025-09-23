Śmierć Edyty Rynkowskiej była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Kobieta odeszła nagle w mieszkaniu w Brodnicy, a cała sytuacja wywołała wstrząs nie tylko w rodzinie, ale i wśród fanów artysty. Początkowo przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego było kilkukrotnie przekładane z uwagi na jego stan emocjonalny. Dopiero 23 września muzyk pojawił się w komendzie, gdzie spędził blisko dwie godziny.

Zobacz też: Na nowych zdjęciach trudno go rozpoznać. Ryszard Rynkowski przytłoczony rodzinnym dramatem

Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Wszystko wyjawiła bliska mu osoba

Śledztwo w sprawie śmierci żony Rynkowskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brodnicy. Początkowo planowano przesłuchać artystę już 19 września, a następnie 22 września. Oba terminy okazały się jednak niemożliwe do zrealizowania, ponieważ piosenkarz nie był w stanie psychicznie zmierzyć się z tą sytuacją.

Zobacz też: Syn Rynkowskiego rozpacza po śmierci mamy. Dodał wzruszający wpis

Ostatecznie muzyk przybył do komendy we wtorek, 23 września 2025 roku, w towarzystwie swojego prawnika. Mec. Adam Kozioziembski poinformował, że podczas przesłuchania nastąpiło formalne wydanie aktu zgonu.

Wiadomość o nagłej śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego poruszyła opinię publiczną. Artysta, który od lat uchodził za filar polskiej sceny muzycznej, przeżywa obecnie ogromną tragedię.

Jak może czuć osoba, która straciła osobę najbliższą - jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna, w tej chwili musi stanąć na wysokości zadania i tyle - powiedział dziennikarzom "Faktu" mecenas Adam Kozioziembski.

Zobacz też: Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego. Takie pytanie usłyszał na komendzie. To musiało być bolesne

Zobacz naszą galerię: Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Szok, co wyszło na jaw!

Sonda Lubisz muzykę Ryszarda Rynkowskiego? Tak Nie