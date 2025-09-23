Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Szok, co wyszło na jaw!

2025-09-23

Ryszard Rynkowski mierzy się obecnie z jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. 18 września 2025 roku nagle zmarła jego żona, Magdalena Edyta Rynkowska. Kilka dni później, we wtorek 23 września 2025 roku, artysta pojawił się w komendzie policji w Brodnicy, by złożyć zeznania w charakterze świadka. Towarzyszył mu jego adwokat, mec. Adam Kozioziembski, który podkreślił, że piosenkarz jest w głębokiej żałobie, ale musi zachować siłę ze względu na syna!

Śmierć Edyty Rynkowskiej była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Kobieta odeszła nagle w mieszkaniu w Brodnicy, a cała sytuacja wywołała wstrząs nie tylko w rodzinie, ale i wśród fanów artysty. Początkowo przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego było kilkukrotnie przekładane z uwagi na jego stan emocjonalny. Dopiero 23 września muzyk pojawił się w komendzie, gdzie spędził blisko dwie godziny.

Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Wszystko wyjawiła bliska mu osoba

Śledztwo w sprawie śmierci żony Rynkowskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brodnicy. Początkowo planowano przesłuchać artystę już 19 września, a następnie 22 września. Oba terminy okazały się jednak niemożliwe do zrealizowania, ponieważ piosenkarz nie był w stanie psychicznie zmierzyć się z tą sytuacją.  

Ostatecznie muzyk przybył do komendy we wtorek, 23 września 2025 roku, w towarzystwie swojego prawnika. Mec. Adam Kozioziembski poinformował, że podczas przesłuchania nastąpiło formalne wydanie aktu zgonu.  

Wiadomość o nagłej śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego poruszyła opinię publiczną. Artysta, który od lat uchodził za filar polskiej sceny muzycznej, przeżywa obecnie ogromną tragedię.  

Jak może czuć osoba, która straciła osobę najbliższą - jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna, w tej chwili musi stanąć na wysokości zadania i tyle - powiedział dziennikarzom "Faktu" mecenas Adam Kozioziembski.

