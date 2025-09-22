To tu umarła żona Ryszarda Rynkowskiego. Straszna tragedia

To tu zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego

Do tragedii doszło w czwartek, 18 września 2025 roku. Około godziny 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało zgłoszenie dotyczące nagłej śmierci 52-letniej Edyty Rynkowskiej, żony znanego wokalisty Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta zmarła w jednym z mieszkań w Brodnicy. Na miejsce przybyła policja, zespół ratownictwa medycznego oraz prokurator dyżurny.

Jak ustalił "Super Express", mieszkanie, w którym zmarła żona artysty, zostało przed laty kupione przez Ryszarda Rynkowskiego dla rodziców. Para mieszkała tam tymczasowo, ponieważ w ich domu w Zbicznie trwał remont.

Państwo Rynkowscy odnawiali dom, dlatego wprowadzili się do mieszkania w Brodnicy. Remont bywa męczący, więc pozwolili sobie na chwilę odpoczynku. Niestety, po powrocie wydarzyła się tragedia

– ujawnił informator Glampress.pl.

Osoba z otoczenia pary wyznała, że Edyta Rynkowska w ostatnim czasie była przeziębiona i osłabiona. W chwili tragedii w mieszkaniu małżonkowie przebywali sami. Dla Ryszarda Rynkowskiego śmierć ukochanej żony to kolejny, niezwykle bolesny cios od losu. Wiele lat temu artysta stracił pierwszą żonę, która zmarła na chorobę nowotworową, a on sam musiał zmierzyć się z wychowaniem dorastającej wówczas córki. Teraz pod jego opieką pozostaje 17-letni syn, Ryszard junior.

Wyniki sekcji zwłok żony Rynkowskiego

Na miejscu obecny był także lekarz, który wstępnie stwierdził, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Sekcja zwłok, przeprowadzona w poniedziałek, potwierdziła tę hipotezę.

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku

- przekazała nam Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.