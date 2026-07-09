Prime Video szykuje kolejny hit. "Campus Drivers" zastąpi popularne "Off Campus"

Prime Video wyrasta na prawdziwego lidera w dostarczaniu produkcji skierowanych do fanów książkowych hitów z TikToka, ale również miłośników młodzieżowych dramatów w stylu początków XXI wieku, pełnych kiczowatego uroku, atrakcyjnych bohaterów i prostych historii. Popyt na takie opowieści wcale nie maleje, co dobitnie pokazał ogromny triumf niedawnego debiutu „Off Campus”. Jeśli uniwersyteckie romanse to wasza ulubiona tematyka, z pewnością ucieszy was informacja o zbliżającej się premierze „Campus Drivers”, która dostarczy kolejnych porcji wzruszeń i porywających wątków.

„Campus Drivers” - Prime Video przenosi na ekran francuski bestsellerowy cykl

Największe sukcesy platformy Prime Video udowadniają, że europejskie produkcje potrafią przyciągać przed ekrany tłumy widzów, wbrew opinii, że Amerykanie wolą unikać czytania napisów. Doskonałymi przykładami są hiszpańska „Trylogia winnych” oraz niemiecki „Maxton Hall”, które podbiły serca użytkowników. Teraz do tego grona dołączy francuski „Campus Drivers”. Scenariusz oparto na pierwszej części cyklu książek C.S. Quill zatytułowanej „Supermad” (powieść nie doczekała się jeszcze wydania w Polsce), a historia skupi się na uczelnianym łamaczu serc i byłej partnerce jego sąsiada, decydujących się na odważny krok - zamieszkanie pod jednym dachem.

Główna bohaterka, Lois, wiedzie niemal idealne życie: z powodzeniem dostała się na renomowany Uniwersytet Belrose, a u jej boku jest ukochany chłopak, Max. Lane natomiast prowadzi swobodne życie, podążając za własnymi zasadami. To on stworzył najpopularniejszą aplikację na kampusie – Campus Drivers – i jest powszechnie znany ze swojego magnetyzmu, a jednocześnie z totalnej niechęci do angażowania się w poważne relacje. Choć teoretycznie ich drogi nigdy nie powinny się połączyć, pewnej nocy rozbita Lois staje w drzwiach mieszkania Lane'a, a to nieoczekiwane spotkanie całkowicie odmieni ich codzienność.

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Kto zagra w „Campus Drivers”? Obsada i twórcy nowej produkcji

W głównych rolach zobaczymy Carmen Kassovitz jako Lois oraz Baptiste Masseline wcielającego się w Lane'a. Na ekranie partnerować im będą również między innymi:

Madior Fall

Cassandra Cano

Felix Nebel

Eloïse Rey

Enzo Lorente

Esteban Vial

Louna Balavoine

Paola Luka-Noé

Za stworzenie „Campus Drivers” odpowiada Thomas Boullé, znany z pracy przy serialu „Matka idealna”, a premiera na platformie Prime Video zaplanowana jest na listopad.

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