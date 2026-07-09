Alicja Szemplińska szczerze o związku z raperem. Nie pokochali się od razu, dziś są dla siebie ogromnym wsparciem

Reprezentująca nasz kraj w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji wokalistka regularnie podkreślała, że jej największą siłą są najbliżsi. Alicja Szemplińska głośno doceniała wsparcie płynące ze strony rodziców, siostry oraz ukochanego. Choć zazwyczaj mocno strzeże ona swoich spraw prywatnych, tym razem zrobiła wyjątek i postanowiła opowiedzieć o kulisach poznania partnera.

Sukces Polki na Eurowizji 2026. Utwór "Pray" zachwycił jurorów

Obecnie 24-letnia piosenkarka jest kojarzona przede wszystkim z eurowizyjną sceną, jednak swoje pierwsze kroki stawiała w mniejszych telewizyjnych programach. Zadebiutowała w "Hit Hit Hurra", a następnie triumfowała w "The Voice of Poland". W 2020 roku wytypowano ją do reprezentowania naszego kraju na Eurowizji z piosenką "Empires", ale konkurs odwołano przez pandemię COVID-19, po czym TVP nie postawiła już na jej kandydaturę w kolejnej edycji. Później Alicja Szemplińska zaliczyła porażkę w preselekcjach, lecz ostatecznie dopięła swego, występując w Wiedniu z utworem "Pray". Utrzymana w stylistyce R&B piosenka dała jej drugą pozycję w półfinale oraz dwunaste miejsce w Wielkim Finale. To najwyżej oceniony przez jurorów polski występ od czasów Edyty Górniak w 1994 roku. Po sukcesie artystka nie zwolniła tempa i ruszyła do Londynu tworzyć nowy materiał.

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Przed Eurowizją 2026 piosenkarka po raz pierwszy publicznie opowiedziała o swojej romantycznej relacji. W wywiadzie dla portalu "Wirtualna Polska" wyznała, że ukochany mocno wspiera ją zarówno w życiu osobistym, jak i w zawodowym. Łukasz Hodakowski, znany fanom jako raper Hodak, działa w branży muzycznej dłużej od partnerki i dzięki temu doskonale rozumie wszelkie cienie i trudności związane z profesją artysty.

"On był dla mnie wsparciem przez ostatnie 3 lata mojej kariery. Nie tylko w strefie prywatnej, ale też w strefie zawodowej, mogłam zawsze liczyć na niego, bo on też jest dłużej w branży muzycznej niż ja. I fajnie jest też mieć przy sobie osobę, która w pewnym sensie cię rozumie i rozumie, jak wygląda ten świat, jak wygląda branża, jak czasem bywa ciężko, jacy ludzie potrafią być okrutni, jakie czasem niesprawiedliwe doświadczenia nas spotykają jako artystów" - powiedziała Szemplińska.

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Początki związku Alicji i Hodaka. Chłopak nie był zainteresowany współpracą

Okoliczności poznania swojego wybranka piosenkarka opisała ostatnio w programie "Ja wysiadam". Jak się okazuje, doprowadziły do niego obowiązki zawodowe, gdy wytwórnia muzyczna zaproponowała nagranie wspólnego kawałka. Na samym początku raper absolutnie nie chciał brać udziału w tym projekcie. Mężczyzna zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy zobaczył wokalne możliwości artystki podczas występów na żywo. Nie doszło jednak do miłości od pierwszego wejrzenia. Zwykłe relacje na tle zawodowym powoli przerodziły się w przyjaźń, by finalnie zaowocować poważnym związkiem i wspólnym zamieszkaniem.

"Łukasz mi się nie chciał dograć na tę piosenkę. To jest tak śmieszne, tak mu się nie podobał ten utwór, ale potem sprawdził moje występy i stwierdził: 'może jednak się dogram'. [...] Ja w ogóle na początku tego nie widziałam w taki sposób, ale to wyszło z przyjaźni... no i tak wyszło, że już prawie cztery lata mieszkamy ze sobą" - podsumowała Alicja.

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