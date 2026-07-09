Brytyjska gwiazda w kolejnej ciąży. Mama bliźniaczek dopiero co zaczęła solową karierę, a tu takie wieści!

Wielka kariera Leigh-Anne Pinnock wystartowała na dobre w 2011 roku po zwycięstwie w muzycznym talent show "X Factor". Wokalistka błyskawicznie skradła serca widzów jako jedna z wokalistek formacji Little Mix, do której należały także Jesy Nelson, Jade Thirlwall oraz Perrie Edwards. Dziewczyny szybko osiągnęły status jednego z najlepiej sprzedających się girlsbandów na świecie i regularnie zgarniały branżowe statuetki. Chociaż wokalistka rozpoczęła z sukcesem solowe projekty, radosna nowina o kolejnej ciąży zmusi ją zapewne do przerwy od sceny.

Wokalistka Little Mix spodziewa się trzeciego dziecka. Leigh-Anne Pinnock ma już bliźniaczki

Radosną informacją o powiększeniu rodziny piosenkarka podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wyjątkowo poruszające wideo. Zostawiła pod nim krótki dopisek „Kiedy kończy się jeden rozdział, zaczyna się następny", co najprawdopodobniej nawiązuje do jej najnowszych kroków w branży muzycznej. Przypomnijmy, że artystka opublikowała w lutym pierwszy solowy krążek „My Ego Told Me To", który podbił czołówkę brytyjskich zestawień sprzedaży. Gwiazda, której instagramowy profil śledzi ponad dziewięć milionów osób, miała w planach występy w ojczyźnie oraz poza jej granicami. Nadchodzące koncerty najpewniej zejdą jednak na dalszy plan z powodu macierzyństwa.

Warto przypomnieć, że uwielbiana przez słuchaczy na całym świecie była gwiazda Little Mix zdążyła już doświadczyć uroków opieki nad dziećmi. Wokalistka w sierpniu 2021 roku przywitała na świecie córki i dzisiaj jest dumną mamą niespełna pięcioletnich bliźniaczek.

Kim jest mąż piosenkarki? Partner artystki zawodowo gra w piłkę nożną

Wybrankiem serca gwiazdy brit popu jest piłkarz Andre Gray. Sportowiec angielsko-jamajskiego pochodzenia wpadł jej w oko w trakcie urlopu w Marbelli dokładnie dziesięć lat temu. Ponieważ artystka również wywodzi się z Jamajki, para chętnie wraca w tamte rejony w wolnych chwilach. Przystojny piłkarz poprosił wokalistkę o rękę w 2020 roku, gdy świętowali czwartą rocznicę związku, lecz narodziny bliźniaczek wymusiły odłożenie w czasie ślubnych planów. Ostatecznie, zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w trakcie malowniczej uroczystości w czerwcu 2023 roku, a całe wydarzenie zorganizowano oczywiście na Jamajce.

Działalność charytatywna Leigh-Anne Pinnock. Gwiazda otwarcie walczy z rasizmem

Podczas wieloletniej obecności na scenie piosenkarka wielokrotnie poruszała niezwykle istotne społecznie tematy. Podczas szczerych rozmów z mediami wyznała, że jako potomkini osób z Barbadosu i Jamajki padała ofiarą rasizmu, chociaż urodziła się na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego powodu gwiazda chętnie brała udział w manifestacjach ulicznych, a także zapowiedziała nagranie filmu dokumentalnego o brytyjskim rasizmie. Za tak aktywną postawę władze Buckinghamshire New University postanowiły wyróżnić ją tytułem doktora honoris causa.

Aktywność celebrytki wykracza jednak daleko poza wsparcie osób czarnoskórych. Leigh-Anne Pinnock wspięła się na szczyt Kilimandżaro w towarzystwie innych brytyjskich osobistości, aby pozyskać pieniądze dla organizacji charytatywnej Comic Relief. Ponadto wokalistka zainicjowała wiele zbiórek finansowych, których celem była pomoc dla ofiar cywilnych w Strefie Gazy.

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