One zachwycą całą Polskę! Finalistki Miss Polski 2026 odsłaniają kulisy przygotowań

Wybory Miss Polski to nie tylko piękne suknie, makijaże i blask fleszy. Za kulisami wielkiej gali trwają długie przygotowania, podczas których kandydatki uczą się, jak zachwycić publiczność i jury. 24 finalistki Miss Polski 2026 zameldowały się w Krakowie, gdzie pod okiem ekspertów pracują nad każdym szczegółem swojego występu. Po pierwszym etapie przygotowań, który odbył się na Sri Lance, dziewczyny przeniosły się do Małopolski. Bazą ich zgrupowania został krakowski hotel Swing, gdzie każdego dnia czeka na nie napięty grafik.

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24 piękne Polki walczą o koronę! Tak wyglądają kulisy Miss Polski 2026

Pierwsze chwile w Krakowie finalistki rozpoczęły wyjątkowo uroczyście. Podczas specjalnej kolacji nie zabrakło niespodzianki - dla uczestniczek zaśpiewała Octavvia, artystka poruszająca się w klimatach future popu. Jej występ był przedsmakiem emocji, które już wkrótce czekają widzów podczas Festiwalu Piękna 2026.

Jednak za chwilami relaksu szybko przyszła ciężka praca. Kandydatki rozpoczęły serię profesjonalnych szkoleń, które mają przygotować je do finałowego show. Eksperci marek kosmetycznych pokazali dziewczynom tajniki perfekcyjnego makijażu. Zajęcia poprowadził m.in. Paweł Borkowski, Global Pro Makeup Artist, który zdradzał, jak podkreślić naturalne piękno i odpowiednio przygotować się do występów przed kamerami.

Nie zabrakło również lekcji stylizacji włosów. Joanna Zaremba-Wanczura z Zaremba International Academy uczyła finalistki, jak samodzielnie tworzyć fryzury, które sprawdzą się zarówno podczas wielkich wyjść, jak i na co dzień.

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Kandydatki muszą również zmierzyć się z obiektywem fotografa. Każdego dnia biorą udział w sesjach zdjęciowych, których efekty widzowie zobaczą w materiałach przygotowanych wokół finałowej gali.

Choć przygotowania są bardzo wymagające, organizatorzy zadbali również o chwilę odpoczynku. Po intensywnym dniu pełnym szkoleń i pozowania przed aparatami finalistki mogły zrelaksować się podczas specjalnej sesji poświęconej pracy z ciałem i oddechem. Rozciąganie oraz ćwiczenia relaksacyjne pozwoliły im zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami.

Przed dziewczynami jeszcze wiele godzin prób. W najbliższych dniach czekają je kolejne szkolenia, sesje zdjęciowe, pierwsze próby choreograficzne oraz przymiarki kreacji, w których zaprezentują się podczas finału.

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Zobacz naszą galerię: 24 piękne Polki walczą o koronę! Tak wyglądają kulisy Miss Polski 2026

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