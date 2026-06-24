Finalistki Miss Polski 2026 bawiły się na Sri Lance. Zaroiło się od piękności! Zobaczcie sami

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
materiały prasowe
2026-06-24 14:07

24 finalistki już 2 sierpnia powalczą o tytuł Miss Polski 2026. Finałowa gala odbędzie się w Nowym Sączu w ramach Festiwalu Piękna 2026. Zanim najpiękniejsze Polki pojawią się na scenie, wezmą udział w trzech zgrupowaniach, przygotowujących je do tego wyjątkowego wydarzenia. Pierwsze z nich, zgrupowanie na Sri Lance, już za nimi. Finalistki miały okazję nie tylko zwiedzić tę niezwykłą wyspę, ale również wziąć udział w kilku sesjach zdjęciowych i nagraniach, które będzie można zobaczyć podczas finału.

Drugą część pobytu na Sri Lance finalistki wyborów Miss Polski 2026 spędziły na wschodnim wybrzeżu wyspy, a podróż zakończyła się w Kolombo. Sesje zdjęciowe na plaży, nurkowanie z rekinami rafowymi i zwiedzanie najważniejszych miejsc lankijskiej stolicy - tak wyglądały ostatnie dni przed powrotem do Polski.

Piękności z Polski na Sri Lance. Maalu Maalu Resort & Spa - wieczór w rytmie oceanu

Pierwszym przystankiem na wschodnim wybrzeżu był hotel Maalu Maalu Resort & Spa, który powstał w miejscu dawnej wioski rybackiej, położony bezpośrednio na białej plaży zatoki Pasikuda. Naturalne materiały i lokalne rękodzielnictwo nadają temu miejscu wyjątkowy styl, a malownicze otoczenie i bardzo gościnna obsługa sprawiły, że finalistki czuły się tu jak w domu.

To właśnie tutaj, przy szumie oceanu, odbyła się kolacja na plaży oraz pokaz kostiumów kąpielowych marki Relleciga, w którym wzięły udział wszystkie 24 finalistki. Tego samego wieczoru odbyły się również wybory Miss Bikini Sri Lanka 2026, które poprowadziła Kasandra Zawal. Tytuł zdobyła Marta Zaturska z Łodzi, a szarfę wręczyła jej obecna Miss Polski, Oliwia Mikulska, zasiadająca w jury konkursu.

Pigeon Island - inny świat pod powierzchnią wody

Kolejny dzień finalistki spędziły na wodzie. Łodziami popłynęły do Pigeon Island, by zanurkować wśród kolorowej rafy koralowej. To jeden z zaledwie dwóch morskich parków narodowych Sri Lanki, a swoją nazwę zawdzięcza gołębiom skalnym, które od wieków wybrały tamtejsze skały na miejsce gniazdowania. Otaczająca wyspę rafa należy do najlepiej zachowanych w kraju i jest domem dla ponad 100 gatunków koralowców oraz blisko 300 gatunków ryb. Pod powierzchnią oceanu na finalistki czekały także młode rekiny rafowe i żółwie morskie. Niektóre z dziewcząt miały okazję zobaczyć je z bliska.

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Sun Siyam Pasikudah - chwila wytchnienia

Z Pigeon Island finalistki przeniosły się do Sun Siyam Pasikudah - butikowego hotelu położonego na brzegu oceanu,  z pięknymi apartamentami i basenem, przy którym spędziły niezapomniane popołudnie. Tu finalistki spędziły 2 dni, podczas których wzięły udział w kolejnych sesjach zdjęciowych i nagraniach. Pożegnalny wieczór należał już wyłącznie do odpoczynku - przy muzyce na żywo, wspólnym seansie filmu "Miss Agent" i karaoke. Na zakończenie wieczoru zorganizowano pokaz sztucznych ogni na cześć finalistek.

Kolombo - finał lankijskiej przygody

Ostatnie dni zgrupowania finalistki spędziły w Kolombo. Stolica Sri Lanki przywitała je zupełnie inną energią niż wybrzeże. Dziewczyny odwiedziły świątynię Gangaramaya - jedną z najstarszych buddyjskich świątyń w mieście, założoną w 1885 roku, która słynie z architektury łączącej style lankijski, tajski, indyjski i chiński oraz bogatej kolekcji zabytkowych posągów Buddy. Wjechały też na Lotus Tower, najwyższą samonośną konstrukcję w Azji Południowej, sięgającą ponad 350 metrów. Z tarasu widokowego mogły podziwiać Kolombo z lotu ptaka, od oceanu po najdalsze przedmieścia. Odwiedziły również Plac Niepodległości, wzniesiony w miejscu, gdzie 4 lutego 1948 roku ogłoszono niepodległość Sri Lanki od Wielkiej Brytanii. Na koniec pobytu w Kolombo finalistki zostały zaproszone przez organizatorów na oficjalną kolację pożegnalną, kończącą całe zgrupow anie na Sri Lance.

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Podczas zgrupowania naszym finalistkom towarzyszyły Oliwia Mikulska - Miss Polski 2025 i Kasandra Zawal - Miss Polski 2024, które dzieliły się z finalistkami własnym doświadczeniem z udziału w konkursie. Nad wizerunkiem dziewczyn podczas sesji zdjęciowych czuwali eksperci Zaremba Academy (fryzury) oraz Estée Lauder (makijaż). Efekty tych sesji - w kostiumach kąpielowych Relleciga oraz w sukniach wieczorowych marki Rogowskie - będzie można zobaczyć już niebawem. Nagrania – podczas finałowej gali, która będzie emitowana na żywo w telewizji Polsat.

Co dalej?

Zgrupowanie na Sri Lance to dopiero początek przygotowań do finału Miss Polski 2026. Przed dziewczynami jeszcze dwa zgrupowania w Małopolsce: najpierw w Krakowie, gdzie czekają je szkolenia z ekspertami, kolejne sesje zdjęciowe i pierwsze próby choreograficzne, a następnie w Kamiannej koło Krynicy-Zdroju, gdzie finalistki dopracują układy taneczne i choreografię sceniczną przed wielkim finałem.

Finałowa gala Miss Polski 2026 odbędzie się w ramach Festiwalu Piękna 2026, w niedzielę, 2 sierpnia, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Festiwal Piękna 2026 organizowany i realizowany jest przez Nową Scenę, a producentem jest Telewizja Polsat. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a Gospodarzem Miasto Nowy Sącz.

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MISS POLSKI