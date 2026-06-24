Finalistki Miss Polski 2026 bawiły się na Sri Lance. Zaroiło się od piękności! Zobaczcie sami

Drugą część pobytu na Sri Lance finalistki wyborów Miss Polski 2026 spędziły na wschodnim wybrzeżu wyspy, a podróż zakończyła się w Kolombo. Sesje zdjęciowe na plaży, nurkowanie z rekinami rafowymi i zwiedzanie najważniejszych miejsc lankijskiej stolicy - tak wyglądały ostatnie dni przed powrotem do Polski.

Piękności z Polski na Sri Lance. Maalu Maalu Resort & Spa - wieczór w rytmie oceanu

Pierwszym przystankiem na wschodnim wybrzeżu był hotel Maalu Maalu Resort & Spa, który powstał w miejscu dawnej wioski rybackiej, położony bezpośrednio na białej plaży zatoki Pasikuda. Naturalne materiały i lokalne rękodzielnictwo nadają temu miejscu wyjątkowy styl, a malownicze otoczenie i bardzo gościnna obsługa sprawiły, że finalistki czuły się tu jak w domu.

To właśnie tutaj, przy szumie oceanu, odbyła się kolacja na plaży oraz pokaz kostiumów kąpielowych marki Relleciga, w którym wzięły udział wszystkie 24 finalistki. Tego samego wieczoru odbyły się również wybory Miss Bikini Sri Lanka 2026, które poprowadziła Kasandra Zawal. Tytuł zdobyła Marta Zaturska z Łodzi, a szarfę wręczyła jej obecna Miss Polski, Oliwia Mikulska, zasiadająca w jury konkursu.

Pigeon Island - inny świat pod powierzchnią wody

Kolejny dzień finalistki spędziły na wodzie. Łodziami popłynęły do Pigeon Island, by zanurkować wśród kolorowej rafy koralowej. To jeden z zaledwie dwóch morskich parków narodowych Sri Lanki, a swoją nazwę zawdzięcza gołębiom skalnym, które od wieków wybrały tamtejsze skały na miejsce gniazdowania. Otaczająca wyspę rafa należy do najlepiej zachowanych w kraju i jest domem dla ponad 100 gatunków koralowców oraz blisko 300 gatunków ryb. Pod powierzchnią oceanu na finalistki czekały także młode rekiny rafowe i żółwie morskie. Niektóre z dziewcząt miały okazję zobaczyć je z bliska.

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Sun Siyam Pasikudah - chwila wytchnienia

Z Pigeon Island finalistki przeniosły się do Sun Siyam Pasikudah - butikowego hotelu położonego na brzegu oceanu, z pięknymi apartamentami i basenem, przy którym spędziły niezapomniane popołudnie. Tu finalistki spędziły 2 dni, podczas których wzięły udział w kolejnych sesjach zdjęciowych i nagraniach. Pożegnalny wieczór należał już wyłącznie do odpoczynku - przy muzyce na żywo, wspólnym seansie filmu "Miss Agent" i karaoke. Na zakończenie wieczoru zorganizowano pokaz sztucznych ogni na cześć finalistek.

Kolombo - finał lankijskiej przygody

Ostatnie dni zgrupowania finalistki spędziły w Kolombo. Stolica Sri Lanki przywitała je zupełnie inną energią niż wybrzeże. Dziewczyny odwiedziły świątynię Gangaramaya - jedną z najstarszych buddyjskich świątyń w mieście, założoną w 1885 roku, która słynie z architektury łączącej style lankijski, tajski, indyjski i chiński oraz bogatej kolekcji zabytkowych posągów Buddy. Wjechały też na Lotus Tower, najwyższą samonośną konstrukcję w Azji Południowej, sięgającą ponad 350 metrów. Z tarasu widokowego mogły podziwiać Kolombo z lotu ptaka, od oceanu po najdalsze przedmieścia. Odwiedziły również Plac Niepodległości, wzniesiony w miejscu, gdzie 4 lutego 1948 roku ogłoszono niepodległość Sri Lanki od Wielkiej Brytanii. Na koniec pobytu w Kolombo finalistki zostały zaproszone przez organizatorów na oficjalną kolację pożegnalną, kończącą całe zgrupow anie na Sri Lance.

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Podczas zgrupowania naszym finalistkom towarzyszyły Oliwia Mikulska - Miss Polski 2025 i Kasandra Zawal - Miss Polski 2024, które dzieliły się z finalistkami własnym doświadczeniem z udziału w konkursie. Nad wizerunkiem dziewczyn podczas sesji zdjęciowych czuwali eksperci Zaremba Academy (fryzury) oraz Estée Lauder (makijaż). Efekty tych sesji - w kostiumach kąpielowych Relleciga oraz w sukniach wieczorowych marki Rogowskie - będzie można zobaczyć już niebawem. Nagrania – podczas finałowej gali, która będzie emitowana na żywo w telewizji Polsat.

Co dalej?

Zgrupowanie na Sri Lance to dopiero początek przygotowań do finału Miss Polski 2026. Przed dziewczynami jeszcze dwa zgrupowania w Małopolsce: najpierw w Krakowie, gdzie czekają je szkolenia z ekspertami, kolejne sesje zdjęciowe i pierwsze próby choreograficzne, a następnie w Kamiannej koło Krynicy-Zdroju, gdzie finalistki dopracują układy taneczne i choreografię sceniczną przed wielkim finałem.

Finałowa gala Miss Polski 2026 odbędzie się w ramach Festiwalu Piękna 2026, w niedzielę, 2 sierpnia, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Festiwal Piękna 2026 organizowany i realizowany jest przez Nową Scenę, a producentem jest Telewizja Polsat. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a Gospodarzem Miasto Nowy Sącz.

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