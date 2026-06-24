Szok! Figura pokazała się z największym przystojniakiem "Tańca z Gwiazdami"! Co ich łączy?

Katarzyna Figura zaskoczyła fanów nowym zdjęciem. U boku jednej z największych gwiazd polskiego kina pojawił się przystojny uczestnik programu "Taniec z Gwiazdami". Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, co ich łączy. Powód ich spotkania okazał się jednak zupełnie inny, niż mogłoby się wydawać.

"Wdzięczność czuję!"

W mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której Katarzyna Figura pozuje razem z Gamou Fallem. Zdjęcie szybko przyciągnęło uwagę obserwatorów, bo oboje rzadko publikują wspólne kadry. Do fotografii Fall dodał osobisty i pełen emocji wpis, w którym nie krył swojego zachwytu współpracą z cenioną aktorką.

Zawsze marzyłem o zagraniu w spektaklu lub filmie z dwuosobową obsadą. Nie byłem jednak na tyle bezczelny, żeby przyszło mi do głowy, że jeśli kiedyś do tego dojdzie, będę dzielił scenę z @figura_katarzyna i to w reżyserii @grzegorzmalecki_ Wdzięczność czuję!

- pochwalił się Gamou Fall.

Te słowa nie pozostawiają wątpliwości. Nie chodzi o prywatną relację, lecz o wspólny projekt artystyczny. Dla Falla to wyjątkowe wydarzenie i spełnienie zawodowego marzenia. Możliwość występowania na scenie z Katarzyną Figurą to dla wielu aktorów ogromne wyróżnienie, a on sam nie ukrywa, że traktuje tę współpracę jako jeden z najważniejszych momentów w swojej karierze.

Nie chodzi o romans

Katarzyna Figura od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorek. Na swoim koncie ma dziesiątki ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych, a kolejne pokolenia widzów niezmiennie śledzą jej zawodowe poczynania. Nic więc dziwnego, że możliwość zagrania z nią w kameralnym, dwuosobowym projekcie wywołała u młodszego kolegi po fachu tak duże emocje.

Internauci szybko zasypali komentarzami opublikowane zdjęcie. Wielu z nich zwracało uwagę, że duet zapowiada się niezwykle interesująco. Pojawiły się też głosy, że taka obsada gwarantuje ogromne emocje na scenie. Trudno się dziwić – połączenie doświadczenia i charyzmy Figury z energią młodszego aktora może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

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Sam Fall nie zdradził na razie zbyt wielu szczegółów dotyczących przedsięwzięcia. Wiadomo jednak, że za reżyserię odpowiada Grzegorz Małecki, co dodatkowo podgrzewa zainteresowanie projektem. Fani już teraz dopytują o premierę i liczą, że wkrótce pojawią się kolejne informacje.

Kasia Figura nie komentuje

Katarzyna Figura nie skomentowała doniesień Falla na swoim profilu na Instagramie;.

Jedno jest pewne - wspólne zdjęcie Katarzyny Figury i przystojniaka z "Tańca z Gwiazdami" zrobiło wrażenie na fanach młodego gwiazdora. Raczej nie kryje się za nim sensacyjna historia romantyczna, ale dla miłośników teatru i to ciekawa wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że na scenie spotkają się dwa zupełnie różne artystyczne światy, a efekt tej współpracy może zaskoczyć widzów.

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Katarzyna Figura na najnowszych zdjęciach nie przypomina siebie. Totalna metamorfoza i wielkie ptaszysko!