Wdowa po Kamińskim wypoczywa na plaży. Justyna Sieńczyłło zachwyca wyglądem!

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-12 5:28

Choć w grudniu miną cztery lata od śmierci Emiliana Kamińskiego (+70 l.), jego żona Justyna Sieńczyłło (56 l.) nadal za nim tęskni. Mimo ogromnej straty, stara się żyć normalnie. Ostatnio spędziła kilka dni w Sopocie, gdzie wystawiła swoje zgrabne nogi do słońca.

Niekończąca się tęsknota za mężem

Po śmierci Emiliana Kamińskiego Justyna Sieńczyłło zaszyła się w Teatrze Kamienica. Próżno było jej szukać na bankietach czy prywatnych wyjściach. Skupiła się na pracy, a w rozmowie "Super Expressem" wyznała, że cały czas tęskni za ukochanym mężem. - Mówi się, że czas leczy rany. Chciałabym, żeby to była prawda. Mijają trzy lata, a ja tęsknię za Emilianem równie mocno jak wtedy, gdy odszedł. Może nawet bardziej - wyznała nam.

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Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Artystę żegnały tłumy.

Justyna Sieńczyłło zachwyca na wakacjach

To właśnie z Emilianem Kamińskim Justyna Sieńczyłło zawsze spędzała wakacje. Teraz to już niemożliwe, ale kobieta nie rezygnuje z przyjemności. W tym roku aktorka postanowiła wyjechać na kilka dni do Sopotu. Nie pojechała jednak sama By miło spędzić czas zabrała ze sobą tatę i siostrę. Gwiazda ubrana w jednoczęściowy strój kąpielowym z głębokim wycięciem na dekolcie, korzystała z pięknej pogody. Na plaży Justyna wyróżniała się swoją urodą i niesamowitym ciałem. Wygodnie rozsiadła się na leżaku, wystawiła nogi do słońca i delektowała się pyszną kawą. A że tego dnia temperatura wynosiła ponad 30°C, schowała głowę za stylową chustą. Taki wypoczynek był jej potrzebny!

Justyna Sieńczyłło na leżaku w Sopocie. Na miniaturze aktorka z filiżanką kawy. O wakacjach gwiazdy przeczytasz na SE.
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Śmierć Emiliana Kamińskiego

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku w wieku 70 lat. Odszedł o godzinie 7:30 w swoim domu w Józefowie, w obecności najbliższej rodziny. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jednak mimo pogarszającego się stanu nadal pozostawał aktywny zawodowo. Chorował na nowotwór płuc, a dodatkowo źle na jego stan zdrowia wpłynął COVID-19. Śmierć aktora była ogromnym ciosem dla polskiego środowiska artystycznego.

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