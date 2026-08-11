Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski. Aktor znany z "U Pana Boga za piecem" miał 75 lat

Andrzej Beya-Zaborski nie żyje

Andrzej Beya-Zaborski zmarł 11 sierpnia 2026 roku w wieku 75 lat. Informację o śmierci aktora jako pierwszy przekazał Białostocki Teatr Lalek, z którym artysta był związany przez wiele lat. Teatr opublikował w mediach społecznościowych krótki, poruszający komunikat, w którym poinformował, że Beya-Zaborski odszedł w nocy po długiej chorobie.

"Smutna wiadomość... Andrzej Beya-Zaborski, wieloletni aktor BTL, zmarł dzisiejszej nocy po wieloletniej chorobie. Miał 75 lat” – napisano.

W dalszej części komunikatu Białostocki Teatr Lalek przekazał wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego aktora. Nie podano jednak, z jaką dokładnie chorobą zmagał się Andrzej Beya-Zaborski. Jego śmierć jest stratą dla polskiego teatru i środowiska artystycznego.

ZOBACZ TAKŻE: Kuba Wojewódzki wspomina zmarłego Andrzeja Morozowskiego. "Byliśmy kolegami"

"Budka suflera" straciła kolejną gwiazdę. Ci muzycy odeszli na zawsze

Kim był Andrzej Beya-Zaborski?

Andrzej Beya-Zaborski urodził się w 1953 roku. To polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, znany przede wszystkim z charakterystycznych ról drugoplanowych i epizodycznych. Przez wiele lat związany był z teatrami w Białymstoku, gdzie zdobył uznanie publiczności i środowiska artystycznego. Popularność przyniosły mu również występy w filmach i serialach, m.in. w "U Pana Boga za piecem", "U Pana Boga w ogródku" oraz "U Pana Boga za miedzą". Aktor często wcielał się w postacie wyraziste, niekiedy komiczne, ale potrafił także tworzyć role dramatyczne. Jego odejście to duża strata dla polskiej sceny aktorskiej.

20

Andrzej Beya-Zaborski – najważniejsze role filmowe