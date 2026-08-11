Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski. Aktor znany z "U Pana Boga za piecem" miał 75 lat

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Andrzej Beya-Zaborski nie żyje
Andrzej Beya-Zaborski zmarł 11 sierpnia 2026 roku w wieku 75 lat. Informację o śmierci aktora jako pierwszy przekazał Białostocki Teatr Lalek, z którym artysta był związany przez wiele lat. Teatr opublikował w mediach społecznościowych krótki, poruszający komunikat, w którym poinformował, że Beya-Zaborski odszedł w nocy po długiej chorobie.
"Smutna wiadomość... Andrzej Beya-Zaborski, wieloletni aktor BTL, zmarł dzisiejszej nocy po wieloletniej chorobie. Miał 75 lat” – napisano.
W dalszej części komunikatu Białostocki Teatr Lalek przekazał wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego aktora. Nie podano jednak, z jaką dokładnie chorobą zmagał się Andrzej Beya-Zaborski. Jego śmierć jest stratą dla polskiego teatru i środowiska artystycznego.
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Kim był Andrzej Beya-Zaborski?
Andrzej Beya-Zaborski urodził się w 1953 roku. To polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, znany przede wszystkim z charakterystycznych ról drugoplanowych i epizodycznych. Przez wiele lat związany był z teatrami w Białymstoku, gdzie zdobył uznanie publiczności i środowiska artystycznego. Popularność przyniosły mu również występy w filmach i serialach, m.in. w "U Pana Boga za piecem", "U Pana Boga w ogródku" oraz "U Pana Boga za miedzą". Aktor często wcielał się w postacie wyraziste, niekiedy komiczne, ale potrafił także tworzyć role dramatyczne. Jego odejście to duża strata dla polskiej sceny aktorskiej.
Andrzej Beya-Zaborski – najważniejsze role filmowe
- "U Pana Boga za piecem"
- "Dzień świra"
- "Wesele"
- "U Pana Boga w ogródku"
- "U Pana Boga za miedzą"
- "Róża"
- "Drogówka"
- "Kruk. Szepty słychać po zmroku"
- "Wielka woda"
- "U Pana Boga w Królowym Moście"