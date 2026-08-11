Co sprzedaje Sandra Kubicka? Kurtka synka za 800 zł to początek

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka to popularna polska modelka i fotomodelka, która zawodowe doświadczenie zdobywała m.in. w Stanach Zjednoczonych. Podczas pracy w USA brała udział w kampaniach dla takich marek jak Guess czy Victoria’s Secret. Szerszą rozpoznawalność w kraju przyniósł jej występ w 2019 roku w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie dotarła aż do półfinału, plasując się na trzecim miejscu. Z kolei w 2023 roku zadebiutowała jako prowadząca randkowy format Telewizji Polskiej "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć".

W życiu prywatnym przez kilka lat była związana z muzykiem Aleksandrem Baronem, z którym ma syna Leonarda. Mimo że ich relacja zakończyła się małżeństwem, które rozpadło się w 2026 roku, dziewczyna nie hamuje swojej kariery w mediach społecznościowych.

Od jakiegoś czasu chwali się swoim romantycznym życiem z Adamem - para podrożuje po Europie i spędza ze sobą mnóstwo wolnego czasu.

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Sandra Kubicka czyści szafę. Sprzedaje ciuchy za takie kwoty

Sandra Kubicka nigdy nie ukrywała tego, że moda to jedna z jej "pasji". Lubi dobierać ładne ciuchy, kupować też! Jak to jednak rzekła - czas na rozstanie z niektórymi ubraniami. Po przeglądzie szafy, postanowiła wystawić je na Vinted, a my musieliśmy sprawdzić, co dokładnie i za ile sprzedaje Sandra Kubicka.

Wiele ciuchów sprzedało się dosłownie w kilka minut. Nie tylko sieciówkowe ubrania czy z jednej z chińskich firm. Ale również markowe warte kilkasetzłotych. Jednak dwie opcje wyróżniają się nie tylko ceną, ale również samą marką.

Sandra Kubicka postanowiła sprzedać różową torebkę Givenchy za 1700 zł - na zagranicznych portalach internauci wystawiają ją nawet za... 1300 dolarów (około 4852 zł). Jeden sklep sprzedaje ją za 2000 dolarów, czyli ponad 7000 zł. Wyróźnia się też kurtka dla małego dziecka Moncler. Sandra Kubicka wystawiła ją za 800 zł, a w sklepach mozna ją dorwać za nawet 2000 zł.

Co jeszcze sprzedaje Sandra Kubicka? Sprawdź w naszej galerii zdjęć!