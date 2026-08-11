Polityczny świat reaguje na udział Tuska w „Ranczu”. „Mamy premiera clowna”

"Ranczo" wraca, ale ostatni raz

Serial "Ranczo" okazał się gigantycznym hitem polskiej telewizji. Choć od samych początków cieszył się dużą popularnością, jego ostateczny sukces przeszedł najśmielsze oczekiwania – poszczególne serie przyciągały przed ekrany od 4,5 do ponad 8 milionów odbiorców. Łącznie w latach 2006–2016 powstało dziesięć sezonów tej produkcji.

Przez lata w mediach krążyły pogłoski o reaktywacji projektu, w tym o pomyśle na kontynuację pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku oficjalnie ogłoszono powrót tytułu na ekrany. Finałowy, jedenasty sezon będzie liczył sześć odcinków stanowiących definitywne zwieńczenie historii. Bazą dla nich stał się tekst napisany jeszcze przez zmarłego scenarzystę Andrzeja Grembowicza, który odświeżył jego syn, Marcin Grembowicz.

Wiosną rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do realizacji nowych epizodów "Rancza". Pod koniec maja odbyło się pierwsze czytanie skryptu z udziałem aktorów, a 9 czerwca padł pierwszy klaps na planie zdjęciowym. Do pracy nad finałową serią powróciła zdecydowana większość oryginalnej obsady oraz ekipy realizacyjnej.

Premierę sezonu zaplanowano na grudzień 2026.

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Donald Tusk na planie "Rancza"

Co rusz aktorzy czy produkcja TVP pokazuje liczne ujęcia z planu "Rancza". A to Jeruzal, a to Radzyń Podlaski. Okazało się, że przyjechał tam też... premier Donald Tusk. 10 sierpnia 2026 roku opublikował nagranie, jak ściska rękę m.in. Cezarego Żaka i Artura Barcisia, czyli serialowych odpowiedników prezydenta oraz premiera.

- Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta [...] To wcale nie jest tak łatwo, jak prezydent i premier są z tej samej miejscowości - powiedział Donald Tusk na nagraniu.

Już sami internauci byli zniesmaczeni tym połączeniem. Całość musiał skomentować reżyser, Wojciech Adamczyk.

- Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! - napisał Adamczyk.

Politycy reagują na Tuska na planie "Rancza"

Oczywiście, do boju, na X ruszyli "koledzy" Donalda Tuska. Politycy z różnych partii postanowili skomentować przyjazd premiera na plan serialu "Ranczo". Krótko, ale dobitnie skomentował to Przemysław Wipler.

- Mamy premiera clowna. Smutne - napisał.

Całość skomentował też Marcin Możdżonek.

- Wybuchła afera polityków KO, którzy okradli powodzian, a nasz premier spędza sobie sielsko czas na planie filmowym. Żenujące - napisał.

Niektórzy jak Radosław Sikorski - pogratulowali pomysłu premierowi.

Więcej wypowiedzi polityków na temat wizyty Donalda Tuska na planie "Rancza" zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

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