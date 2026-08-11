Messi zawiesił karierę! Padła jasna decyzja. Wszystko przez rodzinną tragedię

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-11 11:01

Lionel Messi na razie odsuwa na dalszy plan obowiązki związane z grą w Interze Miami. Jak informuje argentyński portal Doble Amarilla, po śmierci ojca Jorge Messiego kapitan reprezentacji Argentyny zawiesił występy w klubie na czas nieokreślony, chcąc w pełni poświęcić się rodzinie.

Piłkarz Lionel Messi w barwach reprezentacji. O zawieszeniu jego kariery przeczytasz na SE.
Autor: Associated Press

Jorge Messi zmarł 8 sierpnia po długiej chorobie. Następnego dnia Lionel Messi wraz z najbliższymi udał się do rodzinnego Rosario, gdzie odbyła się kameralna ceremonia pogrzebowa. W uroczystości uczestniczyli wyłącznie członkowie rodziny oraz najbliżsi przyjaciele.

Po pogrzebie 39-latek nie planuje szybkiego powrotu do Stanów Zjednoczonych. Messi chce przeżyć żałobę w otoczeniu najbliższych i dlatego zdecydował się odłożyć na później swoje klubowe zobowiązania. W tym trudnym czasie są przy nim żona Antonela Roccuzzo, troje dzieci, a także matka i rodzeństwo.

Wsparcie płynie również ze strony kolegów z reprezentacji Argentyny. Według Doble Amarilla z Messim kontaktowali się między innymi Leandro Paredes, Nicolás Otamendi oraz Ángel Di María. Nie pojawili się jednak na pogrzebie, ponieważ rodzina chciała zachować uroczystość w możliwie najbardziej prywatnym gronie. W najbliższych dniach mają natomiast odwiedzić piłkarza w jego domu.

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Na ten moment nie wiadomo, kiedy Messi ponownie pojawi się na boisku w barwach Interu Miami. W obliczu straty ojca Argentyńczyk zdecydował się jednak postawić rodzinę i przeżywanie żałoby ponad sportowe obowiązki.

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LEO MESSI