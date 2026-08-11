Niemal 84-letni gwiazdor WYWIJA w nocnym klubie! "Ciesząc się latem"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-11 10:16

W pewnym wieku niektórych rzeczy już zwyczajnie nie wypada robić? Jak to mówią co niektórzy, wiek to tylko liczba! Wyraz temu dają często gwiazdorzy, którzy swoimi aktywnościami, tak zawodowymi, jak i nieco bardziej prywatnymi, udowadniają, że nie mają zamiaru ograniczać się tylko dla tego, że przekroczyli już pewną barierę wiekową!

Niezwykle popularnym wśród wielu osób na świecie jest pogląd, zgodnie z którym w pewnym wieku niektórych rzeczy zwyczajnie nie wypada już robić.

Nie brak w tym wszystkim osób z szeroko pojmowanego, tak polskiego, jak i światowego, show biznesu, które w różny sposób udowadniają, że "wiek to tylko liczba", a pracować można mając nawet te ponad siedemdziesiąt czy nawet osiemdziesiąt lat. Nie brak i takich, którzy nie tylko zajmują się pracą, nagrywając nowy muzyczny materiał, czy pojawiając się na filmowym planie, ale także brylują na różnych bankietach i imprezach - oraz balują w nocnych klubach!

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Mick Jagger z The Rolling Stones tańcuje w klubie!

Jedną ze znanych osób, które pokazują, że można wciąż pozostawać niezwykle aktywnym pomimo wieku jest Mick Jagger. Legendarny muzyk zespołu The Rolling Stones nie tylko wciąż nagrywa nowy materiał wraz z kolegami: Keithem Richardsem oraz Ronnie Woodem, ale nie ukrywa, że jest także gotowy do koncertowania. Muzyk raz na jakiś czas wrzuca nawet na swoje konta w mediach społecznościowych nagrania, na których pokazuje, jak ćwiczy nad swoimi charakterystycznymi scenicznymi ruchami.

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Teraz wokalista i frontman Stonesów również podzielił się ze swoimi odbiorcami i odbiorczyniami nowym nagraniem. Wyraźnie widać, że powstało ono w nocnym klubie, a w jego centrum znajduje się nikt inny, jak sam Mick Jagger. Muzyk na wideo bawi się i wywija dosłownie pod dyskotekową kulą, jakby jutra miało nie być, prezentując wszystkim swoje legendarne "ruchy Jaggera". 

Podpis filmiku brzmi: "Ciesząc się latem, mam nadzieję, że Wy też". W komentarzach pod filmikiem fani i fanki ikony The Rolling Stones nie ukrywają zachwytu nad formą i radością życia artysty i zachęcają go, aby nigdy nie przestawał cieszyć się życiem.

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MICK JAGGER