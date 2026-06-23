Izabella Krzan odsłania niesamowicie zgrabne ciało w minibikini! Tak odpowiada na złośliwy komentarz

Izabella Krzan nową gwiazdą "Dzień Dobry TVN"

Izabella Krzan (31 l.) to trzecia z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Jest przykładem udanego przejścia z wybiegu na ekrany. Karierę w telewizji zaczęła niemal od razu po zejściu z wybiegu. Od 2017 do końca 2024 roku była gwiazdą Telewizji Polskiej. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "Koło Fortuny" czy "Czar par".

Po pożegnaniu z publicznym nadawcą na chwilę dołączyła do Kanału Zero. Jesienią 2024 dołączyła do grupy TVN. Zadebiutowała w TVN Style, a w lutym 2025 roku dołączyła do "Dzień Dobry TVN" jako reporterka. Następnie zastąpiła Darię Ładochę (44 l.) w roli prowadzącej "Azja Express". Izabella Krzan niedawno zakończyła zdjęcia do kolejnej edycji programu.

W miniony weekend ogłoszono, że piękna modelka dołączy do Jana "Piro" Pirowskiego (40 l.) i razem stworzą nowy duet prowadzących w "Dzień Dobry TVN". Pierwszy program "DDTVN" z udziałem Izabelli Krzan i Jana Pirowskiego zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 7:45.

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Izabella Krzan odpowiada złośliwej internautce. Wystarczyło jedno zdjęcie

Nie wszystkim ta decyzja przypadła do gustu. Część widzów nie kryje swojego rozczarowania. Mieli bowiem nadzieję, że w śniadaniówce pojawi się Małgorzata Tomaszewska (37 l.). Niektórzy zdecydowali się na nieco ostrzejszą krytykę.

Dlaczego promujecie chorobliwie chude prezenterki? - dopytywała jedna z internautek.

Izabella Krzan nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Nie wdawała się jednak w dyskusję, ale wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie. Nowa gwiazda "Dzień Dobry TVN" pozuje ubrana jedynie w czerwone bikini. Czerwony strój niewiele zasłania i można w pełnej krasie podziwiać zjawiskową figurę Krzan.

Nie jest tajemnicą, że 31-latka ciężko pracuje na utrzymanie figury modelki. Nigdy nie ukrywała, że ruch jest ważną częścią jej życia. W młodości grała w siatkówkę na pozycji atakującej. To właśnie m.in. zamiłowaniu do sportu oraz rozsądnemu podejściu do diety ma figurę, której wiele osób może jej pozazdrościć.

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