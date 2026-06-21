Doda prawie nago z dumą wypina umięśnioną pupę! Tak rozprawia się z plotkami

Doda wypina pośladki i rozprawia się z plotkami

Doda (42 l.) zdecydowanie wie, jak podgrzać atmosferę! W sobotę wystąpiła na koncercie z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Na krótko przed wyjściem na scenę piosenkarka wrzuciła relację, która rozpaliła internet. Widać na nim, jak przygotowuje się do występu. Jednak nie chodzi o rozśpiewanie, ale o... smarowanie pośladków rozświetlaczem.

Kontrowersyjna gwiazda nie byłaby sobą, gdyby nie wykorzystała takiej okazji do zaprezentowania swoich wdzięków. Doda ubrana jedynie w ozdobny staniczek, niemal niewidzialne majtki oraz wysokie kozaki z dumą wypinała jędrną pupę. Wierzcie lub nie, ale w ten sposób chciała rozwiać wszelkie wątpliwości co do natury swoich pośladków.

Widziałam kolejne pomówienia, jakobym nosiła poduszki w pośladkach. Proszę bardzo, mięsień ku*wa. Wiem, że nie znacie tego słowa. Ostatni raz na siłowni byliście, jak wam się przyśniło - stwierdziła w swoim stylu gwiazda.

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości Doda zdecydowała się na powiększenie biustu. Jednak, jak zapewnia, reszta jej ciała jest naturalna, a zjawiskową figurę zawdzięcza diecie oraz ćwiczeniom.

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Doda nową gwiazdą fitenss. Zorganizowała własny camp

Doda od kilku lat jest ogromną miłośniczką aktywności fizycznej. Dziś Rabczewska może się pochwalić niezwykle umięśnionym ciałem. Płaski brzuch z kaloryferem, smukłe nogi, jędrna pupa i umięśnione plecy to efekty wielu godzin spędzonych na siłowni. Piosenkarka trenuje od dwóch do trzech razy w tygodniu, a w ubiegłym roku dodała do tego pilates. Nie odpuszcza sobie nawet podczas wakacji, a strój do ćwiczeń zawsze ma w bagażu.

Doda tak bardzo weszła w świat fitnessu, że postanowiła zorganizować własny camp. To tygodniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową. Bilety, chociaż nie były tanie, wyprzedały się jak świeże bułeczki.

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