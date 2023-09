Największa klęska Krzysztofa Krawczyka. W dniu pogrzebu trafiło to do sieci. Przykra sprawa

Jeden biust to za mało?! Doda zaczęła nosić drugi. I to jeszcze większy! Szokujące zdjęcia piosenkarki

Doda to jedna z największych skandalistek polskiej sceny. Robi na niej nie tylko wielkie show, ale też zaskakuje seksownymi stylizacjami i wyuzdanym często zachowaniem. Takie same są jej teledyski i sesje zdjęciowe. Te najnowsze naprawdę szokują.

Ostatnie dni są dla niej bardzo intensywne. Doda nagrywała wizualizacje, które będą wyświetlana na telebimach podczas jej koncertów, do których przygotowuje się przed kamerami programu "Doda. Dream show". Wokalistka zaprezentuje się publiczności w kusym stroju, na którym wydrukowano damski biust.

Ale to nie wszystko. Jeszcze bardziej zaskakuje strój, w którym Doda promuje swoją nową markę suplementów i perfum. Na zdjęciach promocyjnych marki Doda D'eau gwiazda pozuje w specjalnie wybudowanym basenie. Ma na sobie mokrą mini spódniczkę, a zamiast bluzki założyła... ogromny złoty biust. Top, choć wygląda na wykonany z plastiku lub metalu, prezentuje się jak prawdziwe piersi. Zobaczcie sami w naszej galerii pod tekstem!

Doda jest seksowna tylko na scenie

Doda zapewnia oczywiście, że kuszące stroje, występy i zdjęcia to tylko jej medialne alter ego, a na co dzień jest zwyczajną, skromną dziewczyną.

- Mam prawo epatować swoją seksualnością, ponieważ należy do mnie. Ale nie chcę, by za tym szła łatka „łatwej” czy „chętnej do przygód seksualnych”. Bo sposób ubierania się, malowania czy ruchów to zabawa wizerunkiem, a nie zaproszenie ani apel, by chłopcy wysyłali mi erotyczne zaproszenia. To, że robię sobie zdjęcia w cekinowym staniku, nie oznacza, że chcę wziąć udział w sex-party - mówiła nam Doda przed kilkoma miesiącami.

Gwiazda broni swojego wizerunku.

- Taki właśnie mam wizerunek: wyuzdanej laski. Gdybym nie była artystką, nigdy w życiu nie wrzucałabym na Instagram zdjęć swojego gołego tyłka. Po co miałabym to robić? Zresztą nawet nie miałabym Instagrama, bo nie miałabym potrzeby dzielenia się swoim życiem - dodała Doda.

Zobaczcie w naszej galerii nowe, oryginalne stroje Dody. Ubralibyście się tak?

