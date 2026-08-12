Rozczochrana Izabela Kuna opuszcza trening "Tańca z Gwiazdami". Tancerz dał jej popalić?!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-12 15:00

Gwiazdy już przygotowują się na podbicie polsatowskiego parkietu. Za uczestnikami próby przed startem "Tańca z gwiazdami", a fotoreporterzy uchwycili ich pierwsze chwile po opuszczeniu sal treningowych. Izabela Kuna dostała taki wycisk od partnera, że wyszła cała poczochrana! Tuż za nią z sali wyszedł tancerz. Kto to był?

Pierwszy trening Izabeli Kuny

Izabela Kuna po latach odrzucania propozycji od Polsatu wreszcie zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wygląda na to, że na razie nie żałuje decyzji. Aktorka wyszła z pierwszego treningu uśmiechnięta, ale było widać, że partner taneczny dał jej wycisk. Kobieta opuściła budynek pokazując swoją najbardziej naturalną wersję. Wygląda na to, że tak bardzo szalała na parkiecie, że popsuła się jej fryzura. 55-latka miała poczochrane włosy. Chwilę po opuszczeniu sali treningowej wykonała telefon, a następnie odjechała taksówką, aby wypocząć po wyczerpujących próbach. 

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To z nim zatańczy Izabela Kuna?

Polsat powoli ogłasza pary nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale partner Izabeli Kuny nie był jeszcze oficjalnie znany. Spekulowano, że razem z aktorką zatańczy Michał Bartkiewicz i wygląda na to, że jest to prawda! To właśnie on wyszedł z sali treningowej chwilę po niej, co możecie zobaczyć na zdjęciach w galerii. Czy Izabela Kuna będzie miała tyle szczęścia co Vanessa Aleksander i razem z Bartkiewiczem zdobędzie Kryształową Kulę? Przekonamy się jesienią!

Aktorka Izabela Kuna z potarganymi włosami rozmawia przez telefon. O jej udziale w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 15

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle Francois
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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