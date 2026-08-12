Rozczochrana Izabela Kuna opuszcza trening "Tańca z Gwiazdami". Tancerz dał jej popalić?!

Pierwszy trening Izabeli Kuny

Izabela Kuna po latach odrzucania propozycji od Polsatu wreszcie zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wygląda na to, że na razie nie żałuje decyzji. Aktorka wyszła z pierwszego treningu uśmiechnięta, ale było widać, że partner taneczny dał jej wycisk. Kobieta opuściła budynek pokazując swoją najbardziej naturalną wersję. Wygląda na to, że tak bardzo szalała na parkiecie, że popsuła się jej fryzura. 55-latka miała poczochrane włosy. Chwilę po opuszczeniu sali treningowej wykonała telefon, a następnie odjechała taksówką, aby wypocząć po wyczerpujących próbach.

ZOBACZ TAKŻE: Izabela Kuna olśniewała na konferencji Polsatu. Wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabela Kuna o tym, że "Klara" to jej dziecko, kocie z ludzką twarzą i nowych odcinkach polskiego serialu | Wywiad

To z nim zatańczy Izabela Kuna?

Polsat powoli ogłasza pary nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale partner Izabeli Kuny nie był jeszcze oficjalnie znany. Spekulowano, że razem z aktorką zatańczy Michał Bartkiewicz i wygląda na to, że jest to prawda! To właśnie on wyszedł z sali treningowej chwilę po niej, co możecie zobaczyć na zdjęciach w galerii. Czy Izabela Kuna będzie miała tyle szczęścia co Vanessa Aleksander i razem z Bartkiewiczem zdobędzie Kryształową Kulę? Przekonamy się jesienią!

15

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco: