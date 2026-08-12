Robert Makłowicz świętuje swoje urodziny. Oto najlepsze memy z człowiekiem "Fiu Fiu Fiu"

Kim jest Robert Makłowicz?

Robert Makłowicz to pochodzący z Krakowa polski krytyk kulinarny, dziennikarz, pisarz, podróżnik oraz niezwykle popularny twórca internetowy. Ogólnokrajową rozpoznawalność i sympatię widzów przyniósł mu autorski program telewizyjny "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", emitowany przez wiele lat na antenie Telewizji Polskiej.

Znany z ogromnej erudycji, barwnego języka, charakterystycznego śmiechu oraz sporego dystansu do siebie, szybko stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci polskiej popkultury. Po zakończeniu pracy w telewizji przeniósł swoją działalność do serwisu YouTube, gdzie jego materiały gromadzą setki tysięcy wyświetleń.

Prywatnie od 1991 roku jest w związku małżeńskim z Agnieszką Makłowicz, która pełni również rolę producentki jego programów. Małżeństwo wychowało dwóch synów: Mikołaja oraz Ferdynanda, którzy współtworzą z nim rodzinne marki i angażują się w branżę gastronomiczną. Makłowicz od lat pasjonuje się historią i kulturą Europy Środkowej. Nie ukrywa, że fascynuje go szczególnie kuchnia dawnej Galicji.

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Wpadki wokół Roberta Makłowicza

Sam Robert Makłowicz zazwyczaj stroni od kontrowersji, ale wpadki czasami się zdarzają. Największa z nich dotyczyła filmów na temat Wrocławia. Dziennikarz na swoim kanale opublikował dwa nagrania dotyczącego tego miasta. Okazało się, że filmy zostały... opłacone przez urząd miasta. Nie wywołałoby to tak sporych kontrowersji, gdyby nie to, że początkowo nagrania nie były oznaczone jako płatna współpraca lub materiał sponsorowany. Oczywiście ekipa tłumaczyła się, skąd kwota 70 tysięcy złotych - miało to pójść głównie na opłacenie ekipy produkcyjnej.

Wielu Polaków zarzuca też Makłowiczowi promowanie alkoholu, szczególnie przy posiłkach. Internauci uważają, że nadmierne reklamy tylko zwiększają problem alkoholowy w Polsce, który już i tak jest ogromny. Szczególnie spora afera wyszła z tym tematem, gdy dziennikarz reklamował piwo. Tłumaczył się on wtedy, że jest to element... kultury kulinarnej.

Dosyć spora wpadka dotyczyła też jego produktów, szczególnie pizzy. Miała ona być najwyższych lotów, jednak sam Książulo po ocenie całości nie był zadowolony. W przypadku pizzy początkowo internauci zauważyli, jak mało plasterków szynki czy salami nakładano na placek. Po sieci krążyły nawet zabawne nagrania pokazujące, gdzie znajduje się mięso.

Sam padł też ofiarą oszustwa internetowego, gdy bez jego wiedzy użyto wygenerowanego sztuczną inteligencją głosu w jednej z reklam.

Zabawne memy z Robertem Makłowiczem

Robert Makłowicz można powiedzieć wprost - jest memogenny. Jego "Fiu Fiu Fiu" zapisało się w słowniku młodszego pokolenia. To właśnie jego fani masowo tworzą z nim memy, które potem hulają po sieci.

Chcecie się pośmiać razem z nami? Zobaczcie najlepsze memy z Makłowiczem!