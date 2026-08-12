Tomasz Wolny tuż o świcie nadaje z pielgrzymki. Towarzyszy mu gwiazda kabaretu!

Tomasz Wolny nadaje prosto z pielgrzymki. Nie jest sam

Lipiec i sierpień to czas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszają z całej Polski, by dotrzeć do Częstochowy Częstochowy w dniach 9–14 sierpnia, tuż przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wśród uczestników pielgrzymek nie brakuje gwiazd show-biznesu. W przeszłości relacjami z wyprawy dzielili się m.in. Ida Nowakowska, bracia Mroczek, Anna Popek czy Tomasz Wolny.

Prezenter "Halo, tu Polska" w tym roku również wyruszył na Jasną Górę. Dla Tomasza Wolnego (45 l.) jest to coroczna tradycja. Obecnie maszeruje razem z grupą brązową z 44. Pieszej Franciszkańskiej pielgrzymki z Brodnicy. Pieszą podróż przez Polskę relacjonuje na swoim Instagramie. Dziennikarz "zbiera" również intencje od swoich obserwujących.

Brązowa na Jasną. Jak co roku, jeśli macie intencje - piszcie - w tej ekipie doniesiemy! - napisał Tomasz Wolny.

W sieci można zobaczyć niemal każdy etap dziennej przeprawy - od porannego wstawiania, przez obiad, po wieczorną modlitwę. Pielgrzymi chcąc uniknąć upałów wyruszają w kierunku Częstochowy z samego rana. W środę Tomasz Wolny pierwszą relację opublikował o 5:42 już z drogi.

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Tomasz Wolny nie kryje się ze swoją wiarą

Co ciekawe, w podróży towarzyszy mu Adrianna Borek (44 l.) z Kabaretu Nowaki. Tomasz Wolny wiele razy podkreślał, że wiara odgrywa w jego życiu bardzo ważną rolę. W jednym ze swoich wpisów stwierdził, że wiara nie jest powodem do wstydu. Dlatego nie widzi powodu, dla ktorego miałby ukrywać się z tym przed opinią publiczną.

Żeby nie dać sobie wmówić, że wiara to obciach, nuda, a jedyne co można to się jej wstydzić. Bzdura! Wiara to piękno, radość, nadzieja i siła. Dlaczego miałbym się tego wstydzić?! Wręcz przeciwnie! Radością, nadzieją i pięknem trzeba się ze światem dzielić, bo świat bardzo tego potrzebuje - stwierdził.

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Sonda Czy chcielibyście spotkać gwiazdy na pielgrzymce do Częstochowy? No jasne! To byłoby COŚ Nie, pielgrzymka to prywatna sprawa każdego