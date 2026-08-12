Maryla Rodowicz jest persona non grata w TVP?

Maryla Rodowicz (80 l.) jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki. We współpracy z cenionymi tekściarzami i kompozytorami (m.in. Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Katarzyna Gaertner czy Seweryn Krajewski) stworzyła wiele legendarnych utworów, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. I tak od ponad pięciu dekad Rodowicz zachwyca swoim głosem, ale także wyjątkowym stylem scenicznym.

Trudno wyobrazić sobie telewizyjne festiwale muzyczne bez udziału Maryli Rodowicz. Piosenkarka co roku bryluje na imprezach sylwestrowych, była również stałą częścią Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Do czasu. W 2024 roku artystka popadła w medialny konflikt z władzami Telewizji Polskiej. Nie pojawiła się w Opolu i zniknęła ze składu jurorów w programie "The Voice Senior". Od tamtej pory jej relacje z TVP są zawiłe. Chociaż Rodowicz powitała nowy rok podczas "Sylwestra z Dwójką", to w Opolu znowu jej zabrakło. Pojawiła się za to na tegorocznej trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską".

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Edward Miszczak dobitnie o Maryli Rodowicz: "Jej miejsce jest w TVP"

Legendę polskiej sceny muzycznej z otwartymi rękami powitał Polsat. Przeboje Maryli Rodowicz będą jednym z filarów nowego show stacji - "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Artystka będzie również gwiazdą specjalną w jednym z odcinków.

Ściągnięcie Rodowicz do Polsatu to wielki sukces, ale Edward Miszczak (71 l.) uważa, że jej miejsce jest gdzie indziej! W rozmowie z "Super Expressem" dosadnie stwierdził, że piosenkarka jest "dobrem narodowym" i powinna występować głównie w... telewizji publicznej!

Myślę, że taka gwiazda jak Maryle Rodowicz, to chyba się nie dziwi, że najczęściej występuje w telewizji publicznej. Dlatego jest dobrem narodowym i tam powinna występować. A czasem, jak mamy dla niej nieciekawą ofertę, to też pojawia się u nas - wyznał dyrektor programowy Polsatu.

Za to fani Maryli Rodowicz chętnie zobaczyliby ją w roli jurorki "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jak wiadomo, miejsce po Ewie Kasprzyk (69 l.) nadal jest wolne.

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"Hitster. Muzyczna gra przebojów": Nowość w Polsacie i setka gwiazd w programie

Program "Hitster. Muzyczna gra przebojów" oparty jest na popularnej grze planszowo-karcianej. W telewizyjnej wersji weźmie udział ponad setka gwiazd. Uczestnicy w dwuosobowych składach będą odgadywać, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane im utwory muzyczne.

Gospodarzami programu są Ida Nowakowska (35 l.) oraz dziennikarz Piotr Kędzierski (44 l.). Swoją muzyczną wiedzę sprawdzą m.in. Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim, a także Mandaryna i Michał Wiśniewski, Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży, Alien i Majtis, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski czy Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.

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