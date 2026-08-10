Marcin Prokop przechodzi do Polsatu? Edward Miszczak kupił jego program

Polsat przejął program TVN-u. Co z prowadzącym?

Kilka dni temu odbyła się uroczysta prezentacja jesiennej ramówki Polsatu. Podczas imprezy zostały zaprezentowane programy, które wrócą na antenę po wakacyjnej przerwie oraz nowości. Na antenie słonecznej stacji zadebiutuje "LEGO Masters". W show uczestnicy rywalizowali ze sobą układając z kultowych klocków lego wymyślne konstrukcje.

Program zadebiutował na antenie TVN-u w listopadzie 2020 roku i doczekał się sześciu sezonów. Za stołem jurorskim zasiadali m.in. Aleksandra Adamska (36 l.), Kamil Bednarek (35 l.) i Czesław Mozil (47 l.). "LEGO Masters" od samego początku prowadził Marcin Prokop (49 l.). W lipcu tego roku biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery przekazało informację o skasowaniu formatu.

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Marcin Prokop przejdzie do Polsatu? Edward Miszczak komentuje

Program dość szybko znalazł nowy dom w Polsacie. Po tym ruchu pojawiły się pytania o to, kto zostanie nowym prowadzącym. Zapytaliśmy o to Edwarda Miszczaka (71 l.). Okazuje się, że dyrektor programowy stacji ma już kogoś na oku. Chciałby, żeby rolę prowadzącego przejęła osoba, która prywatnie same układają klocki LEGO.

Doszliśmy do wniosku, że dziennikarz trochę prowadzi jednakowo, jak prowadzi wszystkie swoje programy. Lego to jest specjalny program. Ja go wprowadzałem do tamtej telewizji i wiele dyskutowałem w tej kwestii z ludźmi z innych rynków europejskich. I to jest tak, że ja znam trzy kandydatury, wielkich ludzi z rynku, którzy ze swoimi dziećmi w właściwym wieku robią to lego po prostu, kiedy się tylko da. Mają ogromne doświadczenia. Jak oni o tym rozmawiają, to pani nie może oderwać oczu. Jeśli uda nam się sprowadzić do tego takiego prowadzącego, ja nie chciałbym mieć dziennikarza, ja chciałbym mieć artystę, który robi to jak ze swoimi dziećmi i chciałbym, żeby z tymi dziećmi to prowadził - powiedział "Super Expressowi" Edward Miszczak.

To nie pierwszy raz, gdy Polsat przejął format konkurencji. W 2014 roku rozpoczął edycję "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", który dziś jest jednym z najpopularniejszych programów w Polsce. Z kolei rok temu do Polsatu przeszli "Milionerzy". Polsatowi do "przeprowadzki" udało się namówić również prowadzącego show Huberta Urbańskiego (60 l.).

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