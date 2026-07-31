Nowy partner rozpieszcza Marię Prokop. Gwiazda Polsatu zdradziła, jak długo są razem

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-31 13:14

W kwietniu Marcin Prokop potwierdził zakończenie ponad dwudziestoletniego związku z Marią Prokop. Okazało się, że para jest już po rozwodzie. Krótko po tym była partnerka gwiazdora TVN-u wyznała, że jest zakochana. Teraz joginka pokazała, jak traktuje ją nowy partner.

Marcin i Maria Prokop: Rozstanie po ponad dwudziestu latach

Marcin Prokop (49 l.) jeszcze do niedawna związany był z Marią Prokop (47 l.). Poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych i niemal od razu połączyło ich uczucie. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich jedyna córka, Zofia. Pobrali się w 2011 roku podczas kameralnego ślubu w trakcie wyjazdu do Portugalii. Marcin i Maria Prokopowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów. Rzadko pojawiali się na branżowych imprezach.

Uchodzili za zgodne małżeństwo, dlatego informacja o ich rozstaniu tak zaskoczyła fanów dziennikarza. We wtorek, 14 kwietnia w sieci ukazało się ich wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozwodzie. Marcin Prokop i Maria Prokop zapewnili przy tym, że rozstali się w przyjaźni. Uważni internauci dostrzegli, że para już od jakiegoś czasu prowadziła oddzielne życia. Gwiazdor TVN-u związany jest z Polską, a jego była żona coraz więcej czasu spędzała na Teneryfie, gdzie kupiła mieszkanie.

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Nowy partner rozpieszcza Marię Prokop

Joginka po rozwodzie coraz częściej gości na łamach medialnych nagłówków. Szczególnie głośno było o jej "nagiej sukience", w której pojawiła się na egzotycznym weselu w Tajlandii. Niedawno informowaliśmy, że Maria Prokop dołączyła do ekipy Polsatu. Jesienią poprowadzi program "Wielka miłość w małym mieście".

Równie dobrze układa jej się również w życiu prywatnym. Nie rozpacza po rozstaniu z Prokopem. Jest już bowiem w nowym związku. Para niedawno przygarnęła razem psa. Nowa gwiazda Polsatu pokazała również, jak traktuje ją ukochany. Na instagramowejrelacji zamieściła zdjęcie prosto z łóżka.

Za każdym razem, kiedy mój chłopak podaje mi jedzenie, wzrusza mnie to do łez. Nie wiem, czy kiedykolwiek się do tego znieczulę. A mam tak codziennie od roku - napisała przy zdjęciu.

Maria Prokop ukrywa tożsamość partnera i tylko kilka razy pozwoliła sobie na komentarz dotyczący jej życia miłosnego. Teraz po raz pierwszy potwierdziła, że związek trwa już od roku.

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Uśmiechnięta Maria Prokop siedzi na żółtej kanapie. O jej nowym związku i pracy w Polsacie przeczytasz na SE.
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MARCIN PROKOP
Maria Prokop