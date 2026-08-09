Rozgogolona Kasia Cichopek kusi w modnych strojach! Lepszy czarny czy w panterkę?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozstali się z Polsatem

W październiku 2022 roku Katarzyna Cichopek (43 l.) i Maciej Kurzajewski (53 l.) potwierdzili swój związek. Zrobili to w dniu czterdziestych urodzin aktorki. Medialna para prowadziła razem "Pytanie na śniadanie". Po rozstaniu z telewizją publiczną znaleźli zatrudnienie w konkurencyjnej stacji. Pod koniec października 2024 roku dołączyli do zespołu "Halo, tu Polska".

Niecała dwa lata później Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu z Polsatem. W obszernym wpisie podziękowali widzom i ekipie programu. Na razie nie wiadomo czy pojawią się w innej stacji. Przekazali za to, że chcą się teraz skupić na rozwoju marek osobistych oraz autorskich projektów.

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Wydekoltowana Katarzyna Cichopek kusi na rajskich wakacjach!

Małżonkowie nie rozpaczali po rozstaniu z Polsatem. Niemal od razu spakowali walizki i wyjechali na zasłużony urlop. Razem z dziećmi wybrali się do słonecznej Grecji. Gwiazda "M jak miłość" obowiązkowo relacjonuje wyjazd w mediach społecznościowych. Przy okazji, zgodnie z zapowiedzią, postanowiła wypromować swoją markę środków czystości oraz perfumy.

Na jej obserwujących spore wrażenie zrobiła również jej kolekcja strojów kąpielowych. Kasia Cichopek nie zapomniała bowiem spakować ze sobą kilku kompletów. Na jednym z nagrań aktorka wyleguje się na brzegu niczym syrenka odziana jedynie bikini w panterkowy wzór. W inni dzień wskoczyła w modny czarno-biały strój jednoczęściowy. Podobny model podbił już serca innych gwiazd show-biznesu.

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