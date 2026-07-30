Joanna Opozda wygina się do granic możliwości. Mikroskopijne bikini ledwo się trzyma!

Joanna Opozda po rozwodzie wypoczywa w raju

Joanna Opozda (38 l.) na ekranie zadebiutowała w krótkometrażowym filmie "Siemiany". Od tamtej pory konsekwentnie rozwija swoją aktorską karierę, ale jeszcze czeka na przełomową rolę. Największą popularność przyniósł jej serial "Pierwsza miłość", gdzie wcieliła się w postać Jowity Kaczmarek. Jej największym aktorskim wyzwaniem była tytułowa rola w filmie "Brigitte Bardot cudowna" w reżyserii Lecha Majewskiego.

W ostatnich latach zdecydowanie głośniej było o jej życiu prywatnym niż zawodowym. Joanna Opozdama za sobą głośny związek z Antonim Królikowskim (37 l.). Para pobrała się w sierpniu 2021 roku, a krótko po tym okazało się, że spodziewają się dziecka. Jednak rozstali się przed narodzinami syna, gdy na jaw wyszła zdrada Królikowskiego.

Po długim publicznym praniu brudów para uzyskała rozwód na początku lipca. Po rozwodowych zawirowaniach Joanna postanowiła udać się na wakacje. Razem z czteroletnim Vincentem zameldowali się w luksusowym kurorcie w Antalyi. Aktorka nawiązała z hotelem współpracę reklamową, dlatego nie ustaje w zachwytach.

Zobacz również: Joanna Opozda wskoczyła do wody w minibikini. Kawałeczek materiału i sznureczki nie zasłaniają za wiele

Joanna Opozda w mini bikini wygina się do granic możliwości

Korzysta z hotelowych atrakcji oraz pięknej pogody. Pakując walizki nie zapomniała o bikini. Opozda od początku swojej kariery zachwyca piękną figurą. Ma sporo doświadczenia w modelingu, a sylwetki może jej pozazdrościć wiele koleżanek z branży. Nic więc dziwnego, że chętnie się nią chwali. Niedawno rozpaliła siec wspólną fotką z siostrą Aleksandrą. Piękne siostry pozowały na rajskiej plaży ubrane jedynie w mikroskopijne bikini.

W czwartkowy wieczór Joanna kolejny raz opublikowała zdjęcie, na którym można podziwiać jej zabójczą figurę. Jednak tym razem nie był to kadr z plaży czy basenu. Jak zdradziła sama zainteresowana, zdjęcie zrobiła z zaskoczenia jej mama. Aktorka została uchwycona jak pokazywała synowi mostek.

Kocham to zdjęcie. Jest zrobione z ukrycia przez moją mamę kiedy pokazywałam Vincentowi mostek ze stania - napisała Opozda.

Zobacz również: Julia Wieniawa chętnie zrzuca ciuszki i chwali się figurą. Zdradziła sekret swojej zabójczej formy!

15

Sonda Czy uważasz, że Joanna Opozda i Antek Królikowski powinni pogodzić się ze względu na dobro synka? Tak, to ważne Wszystko pokaże czas, kiedy emocje opadną Nie, za wiele się między nimi wydarzyło Trudno powiedzieć, tylko dwójka ludzi wie, co jest między nimi