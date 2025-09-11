Joanna Opozda na rajskich wakacjach z 3-letnim Vincentem

Słoneczna Grecja w ostatnich miesiącach stała się ulubionym celem wakacyjnych wyjazdów gwiazd. Regularnie wraca tam Katarzyna Skrzynecka z rodzina. Kilka tygodni temu bawili tam również Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim u boku. Pod greckim słońcem wylegiwały się również Julia Wieniawa i Julia Kuczyńska.

Na greckie wakacje udała się teraz Joanna Opozda. Aktorka spakowała walizki i razem z 3-letnim Vincentem wyjechała na zasłużony wypoczynek. Relacją z podróży dzieli się na swoim Instagramie. 37-latka wrzuciła zdjęcia, na których uwieczniła wspólne chwile z synkiem.

Z wiekiem coraz bardziej cenię spokój i proste chwile, bo to w nich kryje się prawdziwe szczęście i wdzięczność za to, co mamy. Wraz z Vincentem przesyłamy Wam dużo ciepła ze słonecznej Grecji - napisała w najnowszym wpisie.

Joanna Opozda zachwyca w kusym bikini. "Żyleta"

Wpis gwiazdy został entuzjastycznie przyjęty przez internautów. W komentarzach rozpływają się nad małym Vincentem. Sporo uwagi poświęcili również jego pięknej mamie. Nie da się zaprzeczyć, że Joanna wygląda fantastycznie. Aktorka zrzuciła ciuszki i wskoczyła do wody w czarnym bikini. Małe skrawki materiału i kilka cienkich sznureczków nie pozostawia wiele dla wyobraźni.

Aśka!!! Żyleto!; Figura marzenie; Z jakim wiekiem? Twój wiek zatrzymał się na 18- ce i dalej stoi; Przepiękna! Cudne ciało jak i bikini; Aż mi szczęka opadła; Pięknie wyglądasz, fenomenalna figura; Pięknych chwil z synkiem, figurka petarda - piszą zachwyceni internauci.

