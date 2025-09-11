Joanna Opozda wskoczyła do wody w minibikini. Kawałeczek materiału i sznureczki nie zasłaniają za wiele

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-11 7:15

Joanna Opozda spakowała walizki i razem z ukochanym synem wyruszyła na wakacje. Wyjazd relacjonuje na swoim Instagramie. Aktorka, która chce w pełni wykorzystać piękną pogodę, zrzuciła ciuszki i w skąpym bikini wskoczyła do wody. "Aśka!!! Żyleto" - piszą zachwyceni fani.

Joanna Opozda na rajskich wakacjach z 3-letnim Vincentem

Słoneczna Grecja w ostatnich miesiącach stała się ulubionym celem wakacyjnych wyjazdów gwiazd. Regularnie wraca tam Katarzyna Skrzynecka z rodzina. Kilka tygodni temu bawili tam również Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim u boku. Pod greckim słońcem wylegiwały się również Julia Wieniawa i Julia Kuczyńska. 

Na greckie wakacje udała się teraz Joanna Opozda. Aktorka spakowała walizki i razem z 3-letnim Vincentem wyjechała na zasłużony wypoczynek. Relacją z podróży dzieli się na swoim Instagramie. 37-latka wrzuciła zdjęcia, na których uwieczniła wspólne chwile z synkiem.

Z wiekiem coraz bardziej cenię spokój i proste chwile, bo to w nich kryje się prawdziwe szczęście i wdzięczność za to, co mamy. Wraz z Vincentem przesyłamy Wam dużo ciepła ze słonecznej Grecji - napisała w najnowszym wpisie.

Zobacz również: Rozpalona słońcem Doda wyleguje się nad basenem. Kolorowe bikini ledwo pomieściło jej bujny biust

Joanna Opozda zachwyca w kusym bikini. "Żyleta"

Wpis gwiazdy został entuzjastycznie przyjęty przez internautów. W komentarzach rozpływają się nad małym Vincentem. Sporo uwagi poświęcili również jego pięknej mamie. Nie da się zaprzeczyć, że Joanna wygląda fantastycznie. Aktorka zrzuciła ciuszki i wskoczyła do wody w czarnym bikini. Małe skrawki materiału i kilka cienkich sznureczków nie pozostawia wiele dla wyobraźni.

Aśka!!! Żyleto!;

Figura marzenie;

Z jakim wiekiem? Twój wiek zatrzymał się na 18- ce i dalej stoi;

Przepiękna! Cudne ciało jak i bikini;

Aż mi szczęka opadła;

Pięknie wyglądasz, fenomenalna figura;

Pięknych chwil z synkiem, figurka petarda - piszą zachwyceni internauci.

Zobacz również: Roxie z Kevinem wypoczywają na rajskich wakacjach. On z krzyżem na szyi, ona w panterkowym bikini

Joanna Opozda
26 zdjęć

Polecany artykuł:

Julia Wieniawa w bikini za 3 tysiące złotych. Zauważyliście ten luksus? Wcale n…
Super Express Google News
Sonda
Joanna Opozda jest dobrą aktorką?
To już oficjalnie! Szczęśliwa Joanna Opozda potwierdza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Joanna Opozda