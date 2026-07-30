Julia von Stein przeszła 9-godzinny lifting twarzy. Znowu poszła pod nóż!

Julia von Stein całkowicie zmieniła swoją twarz. Przeszła 9-godzinną operację

Julia von Stein (29 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. 29-latka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 504 tyś. osób. W 2024 roku postanowiła porzucić telewizję na rzecz własnego vloga. Od tamtej pory na oczach widzów szukała domu oraz męża.

W lipcu tego roku Julia von Stein opublikowała nagranie zatytułowane "Spowiedź", w którym odsłoniła kulisy swoich operacji plastycznych. Chociaż nie skończyła jeszcze trzydziestu lat, to ma już za sobą szereg inwazyjnych zabiegów upiększających. Zdecydowała się m.in. na operację biustu, pośladków czy nosa. Na Instagramie publikowała nagrania z kliniki, tuż po zabiegu, w bandażach, a później pokazała wszystkim, jak wygląda po zdjęciu opatrunków.

W ubiegłym roku przeszła całkowity lifting twarzy. W opublikowanym 24 lipca nagraniu pokazała kulisy operacji. Nie ukrywała, że wiązała z zabiegiem ogromne nadzieje. Jak wyjaśniła, operacja trwała ponad dziewięć godzin i obejmowała szereg zabiegów, m.in. lifting dolnej części twarzy i szyi, lifting brwi oraz okolic oczu, zabieg Foxy Eye, modelowanie brody, przeszczep tłuszczu pod oczy czy korektę ust.

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Julia von Stein znowu pójdzie pod nóż. "Pozostało mi liczyć na cud"

Po operacji przeszła długą rekonwalescencję. Niestety, efekt był więcej niż rozczarowujący. W materiale Julia von Stein nie szczędziła krytyki pod adresem chirurga plastycznego, który się nią zajmował. Celebrytka odniosła się również do hejtu, który na nią spadł w sieci.

Mam świadomość tego, jak ja wyglądam. Setki razy w komentarzach chciałam wam odpisać na wasz hejt, że wyglądam jak potwór, że wyglądam jak kosmita. K***a ja o tym wiem, ja się z tym zgadzam w 100 procentach. […] Można wyglądać w życiu lepiej, gorzej. Chodzi o to, że ta operacja odebrała mi możliwość tego, że ja się mogę uśmiechać. Gdy zaczynam się uśmiechać, znikają moje oczy. Tłuszcz, który został przeszczepiony po bokach, który zniknął nie wiadomo gdzie, spłynął - mówiła.

Na Instagramie gwiazdy programów TTV ukazała się zapowiedź kolejnego odcinka. Okazuje się, że Julia zdecydowała się na kolejną operację, która ma naprawić jej twarz.

Modlę się, żeby ta operacja się udała. Nie mam pojęcia, co się stanie, kiedy lekarz otworzy moją twarz i zobaczy, co w środku się wydarzyło. Czy podejmie się zabiegu, czy go przerwie. Tym razem naprawdę jedyne, co mi pozostało, to liczyć na cud - przyznała von Stein.

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