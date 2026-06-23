Julia von Stein chwali się luksusową willą z basenem. Znajdzie tam miejsce na prywatną kaplicę?

Julia von Stein wreszcie znalazła miłość oraz nowy dom

Julia von Stein (29 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego.

Od pewnego czasu Julia von Stein działa na własny rachunek. Odeszła z telewizji i postawiła na rozwój kariery w sieci. Jesienią 2024 wystartowała ze swoim kanałem na YouTube. Widzowie mogą zobaczyć tak kulisy jej pracy oraz problemy życia codziennego. Na oczach internautów szukała domu oraz... miłości. Już znalazła ukochanego, a po wielu niepowodzeniach również i dom.

Dziedziczna firmy z branży funeralnej nie kryje się ze swoją miłością do dóbr luksusowych. Trzy lata temu nabyła luksusowy apartament, który znajduje się w jednym z bardziej ekskluzywnych wieżowców w Warszawie. Za mieszkanie miała zapłacić 5 milionów złotych. W jednej z instagramowych relacji przyznała jednak, że nie jest zadowolona z tego zakupu, bo apartament jest zdecydowanie dla niej za mały.

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Julia von Stein chwali się willą z basenem. Jest luksusowo

Julia Von Stein miała spore wymagania i mało która nieruchomość mogła im sprostać. W jednym z odcinków swojego programu zdradziła, że jej wymarzony dom ma przynajmniej 300 metrów kwadratowych i znajduje się blisko kościoła.

Ja jestem wierząca i lubię mieć blisko kościół. Bliziuteńko - stwierdziła w programie.

Podczas oglądania jednego z domów wspomniała o dodaniu w nim witraży i... domowej kaplicy. Wygląda na to, że wreszcie znalazła miejsce, które będzie mogła nazwać swoim domem. Na instagramowej relacji dodała nagranie, na którym oprowadza po nowej posiadłości. Widać na nim, że celebrytka zdecydowanie nie może narzekać na brak przestrzeni.

Przestronna willa przeszła generalny remont i obecnie jest na etapie prac wykończeniowych. Julia w białym komplecie obeszła swoje włości i pokazała również część ogrodu, w którym znajduje się basen.

To kolejna spora zmiana, która zaszła w życiu celebrytki. Julia von Stein zafundowała sobie lifting twarzy. Niespełna 30-letnia gwiazda zoperowała niemal każdą część swojej twarzy! Niedawno zdecydowała się również na zmianę fryzury.

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