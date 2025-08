Julia von Stein pokazuje w sieci swoje życie bez filtrów

Julia von Stein (29 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. Jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 453 tysięcy internautów.

W ubiegłym roku stwierdziła, że na dobre porzuciła telewizję, by zająć się inną sferą show-biznesu. Julia Von Stein rozwija swoją internetową działalność i coraz częściej pojawia się na show-biznesowych imprezach. Uruchomiła również swój kanał na YouTube, na którym pokazywała swoją codzienność bez filtrów.

Wiosną nieco ograniczyła swoją działalność. Zmartwionym fanom wyznała, że zmagała się z problemami ze zdrowiem.

Ja właśnie nie gram, tylko jestem prawdziwa z wami i nie chcę tego ukrywać, bo sami widzieliście, że dzieje się coś złego. Pytaliście – co się dzieje, pisaliście, że strasznie schudłam. To nie była żadna dieta, to były problemy zdrowotne - mówiła w sieci.

Zobacz również: Gwiazdy masowo poprawiają twarze. Zobacz, jak zmieniły się Julia von Stein, Dagmara Kaźmierska i inne sławy

Julia Von Stein zapowiada nową erę!

Właśnie za tę szczerość tak bardzo pokochali ją fani. Julia nie kryje również, że jest miłośniczką medycyny estetycznej. Mimo młodego wieku już kilka razy poszła pod nóż. Ma już za sobą m.in. operację biustu, pośladków czy nosa. Niedawno zdecydowała się na lifting twarzy. Julia Von Stein szczegółowo opisała zmiany, jakie zaszły na jej twarzy.

Kochani odnośnie do tego, co ja robiłam. Dużo i chyba więcej już się nie dało. Lekki lifting szyi, lifting deep plane facelift, czyli taka najnowsza metoda liftingu twarzy. To nie jest, że tylko na skórze, że naciągamy tylko skórę, tylko tam samo te mięśnie pod spodem. Piłowanie brody na prosto, mam zrobiony lip lift, lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. Endoskopowy lifting twarzy, czyli policzki ciągnięte do góry. Później były foxy eye, lifting czoła, mieliśmy lifting brwi, przeszczep tłuszczu - mówiła na Instagramie.

31 lipca po raz pierwszy pojawiła się publicznie po operacjach. Julia pewnym krokiem wkroczyła na czerwony dywan podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Twarz zakryła jednak czarnymi okularami.

Nowa twarz to nie jest jedyna zmiana w życiu celebrytki. Von Stein wróciła bowiem do telewizji i została jurorką w programie "Shopping Queens. Królowe Zakupów". Do tego zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Zrezygnowała z charakterystycznego blondu na rzecz ciemniejszych pukli. Do tego na Instagramie zapowiedziała nadejście nowej ery!

Zobacz również: 29-letnia Julia von Stein pokazała nową twarz. Pierwsze wyjście po liftingu. Warto było iść pod nóż?

Sonda Podoba ci się efekt liftingu Julii Von Stein? Tak Nie