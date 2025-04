Julia von Stein drastycznie schudła. „To nie była dieta. To były problemy zdrowotne”

Julia von Stein w ubiegłym roku uruchomiła swój kanał na na YouTube. W materiałach pokazywała swoją codzienność bez filtrów – kulisy remontu apartamentu w Warszawie, relacje rodzinne, rozmowy o emocjach, a także kulisy pracy i życia towarzyskiego. To był format, w którym mówiła szczerze, i zwykle z humorem o swojej codzienności.

Od kilku tygodni nowe odcinki przestały się pojawiać, co wzbudziło niepokój wśród widzów. Jak się okazuje, powodem była pogarszająca się kondycja zdrowotna Julii. W ostatnich wypowiedziach wyjaśniła, że musiała skupić się na leczeniu i regeneracji. Choć jej videolog zamilkł, archiwalne odcinki wciąż są chętnie oglądane i przypominają, dlaczego Julia zdobyła tak lojalną społeczność.

Zobacz: Julia von Stein zakłada rodzinny zespół muzyczny. "Chopin by się ucieszył"

W poruszającym nagraniu wyznała, że jej stan zdrowia rzeczywiście nie był najlepszy – a obawy sięgają jeszcze głębiej, do doświadczeń z dzieciństwa.

Julia nie owijała w bawełnę. Jej wyznanie było szczere i przejmujące:

Ja właśnie nie gram, tylko jestem prawdziwa z wami i nie chcę tego ukrywać, bo sami widzieliście, że dzieje się coś złego. Pytaliście – co się dzieje, pisaliście, że strasznie schudłam. To nie była żadna dieta, to były problemy zdrowotne. Dalej się badam, ale jest już coraz lepiej. Wracam do sił, wracam do zdrowia