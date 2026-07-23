Julia von Stein odsłania bolesną prawdę o operacjach. "Chciałam się tylko akceptować"

Julia von Stein zmieniła niemal całą swoją twarz

Julia von Stein (29 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego. Jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 488 tysięcy internautów.

W ubiegłym roku porzuciła karierę w telewizyjnych reality-show i skupiła się na rozwoju własnego vloga oraz internetowej działalności. Julia von Stein odsłoniła wiele bardzo prywatnych aspektów swojego życia. Fani mogli niemal na bieżąco mogli obserwować jej metamorfozę. Celebrytka kilka miesięcy temu zdecydowała się bowiem na lifting twarzy. Nie była to pierwsza operacja plastyczna w jej życiu.

Nie da się ukryć, że od wejścia do show-biznesu Julia bardzo się zmieniła. Ma już za sobą m.in. operację biustu, pośladków czy nosa. Na Instagramie publikowała nagrania z kliniki, tuż po zabiegu, w bandażach, a później pokazała wszystkim, jak wygląda po zdjęciu opatrunków.

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Julia von Stein odsłania kulisy operacji. "Chciałam się tylko akceptować"

Okazuje się, że za dążeniem do perfekcji kryje się wiele cierpienia i bólu. Julia von Stein opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym pokazuje kulisy swoich operacji. Jest to zapowiedź dłuższego filmu, który trafi na jej kanał w piątkowy wieczór.

CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos - dodała w opisie.

Opublikowane do tej pory fragmenty pokazują, jak tak naprawdę wyglądają zabiegi oraz czas rekonwalescencji. Julia nie kryje swoich emocji. Opowiedziała również, dlaczego zdecydowała się na te zabiegi. Chciała w ten sposób uporać się ze swoimi kompleksami, ale

Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia - mówi na nagraniu.

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