Sensacyjne doniesienie wdowy po Ozzym Osbournie! Muzyk był o krok od śmierci, gdy grał ostatni koncert!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-23 10:01

W środę 22 lipca minął dokładnie rok od dnia, gdy świat obiegła informacja o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a. Legendarny muzyk, kojarzony przede wszystkim z heavy metalem, zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie dwa tygodnie po swoim ostatnim koncercie. Choć problemy zdrowotne artysty nie były tajemnicą, to na scenie wydawał się być w dobrej formie. Teraz okazuje się, że już w trakcie występu dosłownie za plecami Ozzy'ego czaiła się śmierć!

To 5 lipca 2025 roku odbyło się jedno z największych muzycznych wydarzeń ostatnich lat. Tego dnia w Birmingham na tamtejszym Villa Park odbyło się "Back to the Beginning", czyli pożegnalny koncert zespołu Black Sabbath w tym jego najsłynniejszym, oryginalnym składzie, oraz ostatni solowy występ jego lidera, Ozzy'ego Osbourne'a.

Zmagający się z Parkinsonem i problemami z kręgosłupem i szyją muzyk pojawił się na scenie podczas obu setów siedząc na imponującym, czarnym tronie z zagłówkiem w kształcie nietoperza. Pomimo tego oba występy "Księcia Ciemności" spotkały się z bardzo dobrymi reakcjami, a on sam wydawał się być w naprawdę dobrej formie.

Tak wyglądał ostatni występ Ozzy'ego Osbourne'a - zobacz zdjęcia:

Ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a
Galeria zdjęć 10
Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty

Niestety, zaledwie nieco ponad dwa tygodnie później świat obiegła szokująca dla wielu informacja o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a. Muzyk zmarł w swojej posiadłości w Buckinghamshire w wieku 76 lat po trwającej aż dwie godziny reanimacji. Dziś już powszechnie wiadome jest, że bezpośrednią przyczyną śmierci artysty był rozległy zawał serca, choć od lat zmagał się on także z Parkinsonem, który w ostatnich miesiącach życia odebrał mu zdolność chodzenia. Sam Ozzy w opublikowanej już po jego odejściu autobiografii Ostatnie namaszczenie pisał, że już od jakiegoś czasu zmagał się z problemami z sercem. Także w książce Osbourne potwierdził, że na kilka tygodni przed wyczekiwanym występem na aż osiem dni trafił do szpitala, gdzie przeszedł kompleksowe badania. Wyznał, że główną obawą jego rodziny było, aby informacja o całej sytuacji nie trafiła do mediów - co rzeczywiście się udało, gdyż opinia publiczna dowiedziała się o wszystkim już po śmierci muzyka.

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Ozzy Osbourne wiedział, że umrze, gdy grał ostatni koncert!

22 lipca minął równo rok od śmierci jednej z największych ikon muzyki heavy metalowej w historii. Przy tej okazji wyjątkowego wywiadu dla stacji radiowej BBC udzieliła wdowa po muzyku. Sharon Osbourne opowiedziała o swoim życiu bez ukochanego męża, zwróciła się do jego fanów prosząc, aby Ci czcili jego pamięć nie w ciszy, a słuchając jak najgłośniej jego muzyki.

Menedżerka artysty pozwoliła sobie także na wyjątkowo zaskakujące wyznanie. Sharon powiedziała, że naprawdę niewiele brakowało, aby ostatni koncert Ozzy'ego w ogóle nie doszedł do skutku. Jak zdradziła, już na tym etapie ze zdrowiem Osbourne'a nie działo się dobrze, a lekarz wprost miał mu powiedzieć, że umiera i wręcz odradzał mu wyjścia na scenę, przede wszystkim z obaw przed negatywnymi wizjami tego, jak mogłoby się to skończyć. Sharon mówi jednak, że jej mąż nie miał zamiaru odpuścić i zapowiedział medykowi, że wystąpi niezależnie od wszystkiego.

Ozzy wiedział, że umiera. Przekazano mu to na dwa tygodnie przed występem i powiedziano: „Nie rób tego koncertu”. [...] Był tak przygnębiony, tak przygnębiony, bo wiedział, że to koniec. Tak bardzo bał się, że nie będzie mógł zaśpiewać - powiedziała w wywiadzie Sharon Osbourne.

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OZZY OSBOURNE