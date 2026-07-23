Nie Marbella, a Mielno. Wiktoria Gąsiewska hasa w kusym bikini nad Bałtykiem

Wiktoria Gąsiewska wyruszyła w Polskę. Pokazała wakacyjne kadry

Sezon wakacyjnych wyjazdów trwa w najlepsze. Chociaż gwiazdy show-biznesu często mogą sobie pozwolić na urlop w każdym momencie, to równie chętnie korzystają z dobrodziejstw lata. Szczególnie w Polsce. Coraz więcej gwiazd chwali się wakacjami w kraju.

W trasę po Polsce wyruszyła Wiktoria Gąsiewska (27 l.). W połowie lipca zamieściła na Instagramie relację z wyjazdu z przyjaciółmi. Aktorka spakowała walizkę, wsiadła do pociągu i zameldowała się w domku nad urokliwym jeziorem. Czas spędzała na błogim relaksie. Teraz postanowiła zmienić nieco okoliczności przyrody. Pozostaje jednak blisko wody i w granicach Polski.

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Wiktoria Gąsiewska szaleje nad polskim morzem. Hasa po ośrodku w kusym bikini

Wiktoria Gąsiewska przebywa obecnie w Mielnie. Gwiazda "Barw szczęścia" i tym razem zamieściła krótką relację z wypoczynku. Czas spędza jednak bardziej aktywnie. Na nagraniu widać ją jak razem z przyjaciółmi gra w siatkówkę plażową. Chociaż daleko jej do mistrzów tego sportu, to liczy się zabawa.

Chodź przegramy jakiś mecz w siatkę - napisała jedna z internautek. Wiktoria odpisała jej z humorem: Ja już ćwiczę jak kiepsko serwować - odpisała rozbawiona aktorka.

Na nagraniu można również podziwiać wspaniałą figurę aktorki. Wiktoria zrzuciła bowiem ciuszki i wskoczyła w mini bikini. W takim stroju wesoło biegała po wakacyjnym ośrodku.

Jej fani wiedzą jednak, że Wiktoria Za to młoda gwiazda nie potrzebuje urlopu, by móc wskoczyć w kusy strój. Aktorce wystarczy własny ogród. Gdy pojawiły się pierwsze promienie letniego słońca wskoczyła w bikini i tak wyposażona wskoczyła na leżak.

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