Wiktoria Gąsiewska smażyła się na słońcu w panterkowym bikini. Co za widoki!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-10 5:14

Wiktoria Gąsiewska korzysta z uroków wiosny. Na swoim profilu na Instagramie pokazała, co robi, gdy ma wolną chwilę, a pogoda dopisuje. Gwiazda zrzuciła fatałaszki, przebrała się w panterkowe bikini i wskoczyła na leżak, by smażyć się na słońcu. Zazdrościcie?

Gąsiewska w bikini

Wiktoria Gąsiewska, gdy tylko może, korzysta z dobrodziejstw wiosny. 27-letnia gwiazda pokazała na swoim instagramowym profilu, jak odpoczywa po pracy. Na nagraniu, które udostępniła na InstaStory, widać uśmiechniętą, zaróżowioną aktorkę, wyraźnie szczęśliwą i zrelaksowaną. Co na nią tak wpłynęło? Słońce! Gąsiewska zrzuciła ubrania, założyła bikini w ostry, panterkowy wzór i tak wyposażona wskoczyła na leżak, by oddać się smażeniu w gorących promieniach.

Pogoda, choć dopiero wiosenna, a nie letnie, dopisała, a więc i humor był doskonały. Gąsiewska, która na Instagramie ma aż milion obserwujących, napisała:

Prosto z pracy na leżak. Zrobiłam się bardzo pazerna na słońce.

Gwiazda relaksowała się w towarzystwie psiaków. Niestety, w odpoczynku przeszkodził jej pogodowy alert z zapowiedzią burz z silnymi porywami wiatru i opadami deszczu. Oby zdążyła uciec!

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Wiktoria Gąsiewska kocha słońce

Gwiazda korzysta ze słońca, gdy tylko ma wolną chwilę. Niedawno robiła to nie w Polsce, a na Dominikanie, gdzie nawet w marcu panowała piękna aura. Nic dziwnego, że Gąsiewska podczas wakacji pod palmami chętnie zrzuciła ubrania i pokazała w sieci fotki w bikini!

Gąsiewska na wakacyjnych ujęciach wyglądała świetnie, więc internauci nie szczędzili jej komplementów:

"Przepiękne, boskie, cudowne", "Pięknie", "Piękna. Udanego zasłużonego pobytu!", "Przepiękna, boska Wiktoria", "Piękna jesteś".

Niedługo później, w maju, aktorka wyjechała do Cannes. Tam też mogła liczyć na wspaniałą pogodę. We Francji paradowała w eleganckiej mini i przepięknej, falbaniastej, czerwonej kreacji. Wyglądała jak księżniczka.

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