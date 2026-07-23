Olga Frycz łamie przepisy i to w takim miejscu! Towarzyszyło jej dziecko

Ma troje dzieci i z każdym spędza czas sam na sam

Olga Frycz kocha być mamą. Ma troje dzieci. Najstarsza córka Helena ma już 8 lat, młodsza Zosia 5, a najmłodszy Jaś niespełna pół roku. Aktorka spędza ze swoimi pociechami każdą wolną chwilę, jednak dba też o to, by każde z jej pociech miało ją tylko dla siebie.

Pod koniec sierpnia planuję wyjazd z Helusią, we wrześniu zabiorę Zosię. Rodzina jest dla mnie wszystkim. Ale myślę, że każdy z nas potrzebuje być czasem potraktowany nie jako część całości, tylko jako osobna osoba. Dziecko, które ma mamę tylko dla siebie

- napisała w sieci. Gwiazda dzieli się opieką nad dziećmi ze swoim ukochanym, Albertem Kosińskim, który ma świetne relacje z córkami ukochanej. Udowadnia też, że jest świetnym ojcem dla małego Jasia.

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Złamała przepis w towarzystwie córki

Gwiazda dotrzymuje słowa. Ostatnio spotkaliśmy Olgę w jednej z warszawskich cukierni, do której zabrała Zosię. Dziewczynka spoglądała przez szybę na słodkości i wybrała coś dla siebie. Olga natomiast zamówiła kawę. Zadowolone dziewczyny pyszności kupiły na wynos. Chcąc zjeść je jak najszybciej w samochodzie, szybko przeszły przez jezdnię, na której była podwójna ciągła i przystanek autobusowy. Olga jak przystało na troskliwą mamę, wcześniej uważnie sprawdziła, czy bezpiecznie mogły wejść na jezdnię. Pilnowała również by dziewczynka nie oddalała się od niej zbyt daleko. Następnym razem polecamy przejście dla pieszych, które znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej.

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