Ilona Ostrowska zdradza sekrety nowych odcinków "Rancza". Fani będą w szoku

Ilona Ostrowska reaguje na powrót na plan serialu "Ranczo"

Po wielu latach przerwy, znany i lubiany przez Polaków serial "Ranczo" wraca z kolejnym sezonem. Choć obsada uległa pewnym modyfikacjom, wielu aktorów wręcz nie mogło się doczekać ponownego wejścia na plan w dobrze znanych Wilkowyjach. Dla Ilony Ostrowskiej, która wciela się w postać Lucy, ten powrót był jak wizyta w rodzinnym domu, za którym mocno tęskniła.

Jak zdradziła w wywiadzie z Radiem Eska, chociaż z częścią kolegów z planu "Rancza" widuje się na deskach teatru, to wspólne chwile przy nagrywaniu nowych odcinków wywołały ogromne emocje. Aktorka przyznała, że powitania i uściski ciągnęły się w nieskończoność, do tego stopnia, że po zrobieniu makijażu, z powodu licznych całusów i przytuleń, często musiała go poprawiać.

"No powrót jest wyczekiwany długo, bo chyba z trzy lata czekaliśmy. W takiej niepewności byliśmy, bo trzeba było dużo wiosen i kłębów dymu, żeby to się udało. I to się wszystko wydarza. Teraz jestem właśnie w trakcie [kręcenia nowych odcinków - przyp. red.]. Jak już tyle się czekało, no to już się tak wraca tak jakby się do siebie wracało. Tak na dobrą sprawę czy do dworku, czy przede wszystkim do ludzi, do aktorów. Było tak, jakbyśmy się właściwie nie rozstawali, szczerze".

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Nowe odcinki "Rancza" szykują sporo niespodzianek dla widzów

Ilona Ostrowska gwarantuje, że miłośnicy "Rancza" błyskawicznie poczują klimat dawnych Wilkowyi. Pytana o rozwój fabuły, aktorka uchyliła rąbka tajemnicy, przyznając, że nowe wątki mogą wywołać niemałe zaskoczenie wśród publiczności, chociaż dla niej samej rozwój wydarzeń był raczej przewidywalny i dobrze wpisany w charakter postaci.

"Ja jestem nadal wojowniczką. Nie chcę zdradzać za bardzo na jakiej płaszczyźnie, ale tyle się tam dzieje i ja ten scenariusz dobrze znam, że tak na dobrą sprawę jak tam czytałam scenariusz taki ostateczny, to nic mnie za bardzo nie zaskoczyło, ale myślę, że widzów bardzo zaskoczy. Oj tak" - skwitowała.

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Kiedy dokładnie widzowie będą mogli zasiąść przed telewizorami? Konkretna data premiery nie padła jeszcze w oficjalnych komunikatach. Pewne jest natomiast, że sześć nowych odcinków "Rancza" trafi na ekrany jesienią 2026 roku.

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA