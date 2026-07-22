Dolce vita 93-letniej Joan Collins. Zabójcza figura, sporo młodszy ukochany i foteczki w basenie

Joan Collins skończyła 93 lata. Takiej formy można jej pozazdrościć!

Joan Collins (93 l.) jest ikoną kina i telewizji. W historii zapisała się m.in. brawurową rolą mściwej Alexis Carrington Colby z kultowej "Dynastii". Życie prywatne aktorki było równie bogate, co jej serialowej bohaterki. Aż pięć razy wychodziła za mąż. Jej wybrankami byli: Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass i Peter Holm, a w 2002 roku poślubiła producenta Percy'ego Gibsona. Ostatnie małżeństwo okazało się najtrwalszym. W lutym obchodzili 24. rocznicę małżeństwa.

Aktorkę i producenta dzieli aż 32 lata, ale zdołali już udowodnić, że wiek to tylko liczba. Joan Collins u boku sporo młodszego męża dosłownie rozkwita. W maju skończyła 93 lata. Mimo zaawansowanego wieku gwiazda "Dynastii" nie ma zamiaru spędzać czasu, jak stereotypowa emerytka. Zwiedza świat, spotyka się z bliskimi i aktywnie korzysta z dobrodziejstw mediów społecznościowych.

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Joan Collins bryluje w Saint-Tropez

Chociaż powoli zbliża się do serki, to nie przestaje brylować na branżowych imprezach, a na czerwonym dywanie czuje się jak ryba w wodzie. Niedawno zachwyciła podczas festiwalu filmowego w Cannes w ekstrawaganckiej białej sukni. Teraz wróciła do Francji razem z rodziną i przyjaciółmi.

Ten lipiec jest jednym z najgorętszych miesięcy w historii Saint-Tropez, ale mimo to świetnie się bawiliśmy! - napisała aktorka pod relacją z wyjazdu.

Na serii zdjęć pokazała m.in. zdjęcia z basenu oraz chwile uchwycone z bliskimi. Takiego pięknego życia można jej pozazdrościć!

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