75-letnia Jane Seymour wygląda obłędnie w kostiumie kąpielowym! Fani zbierają szczęki z podłogi!

Jane Seymour znalazła sposób na zatrzymanie młodości!

Patrząc na najnowsze zdjęcia Jane Seymour (75 l.), trudno uwierzyć, że na ekranie zadebiutowała w 1969 roku! Była to niewielka rola w filmie "Och, jaka piękna wojna!", ale już rok później zagrała swoją pierwszą główną rolę. W Wielkiej Brytanii stała się rozpoznawalna dzięki roli Emmy Callon w serialu BBC "The Onedin Line", a na świecie zyskała sławę jako dziewczyna Bonda z filmu "Żyj i pozwól umrzeć", gdzie zagrała u boku Rogera Moore'a.

Po "Bondzie" pojawiła się w wielu popularnych produkcjach. W sumie Jane Seymour zagrała ponad 100 ekranowych ról, w tym wiele postaci historycznych. Z sukcesami występowała również w teatrze. Niestety, Hollywood nie jest litościwe dla starzejących się aktorek. Gdy przekroczyła "czterdziestkę" propozycje przestały spływać. Niespodziewanie, zaproponowano jej główną rolę w produkcji "Doktor Quinn". Aktorka początkowo wahała się, ale zdecydowała się przyjąć propozycję. I był to strzał w dziesiątkę!

"Doktor Quinn" był prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Przyciągał przed ekrany miliony widzów z całego świata, a o Jane Seymour znowu zrobiło się głośno. Dzisiaj aktorka ma 75 lata i wcale nie wybiera się na aktorską emeryturę. Chociaż nie gra już tyle, co kiedyś, to nadal jest bardzo aktywna. Również w sieci. Niemal każdy jej post oraz publiczne wywołuje zamieszanie.

75-letnia Jane Seymour zachwyca w stroju kąpielowym

Aktorka od lat zachwyca niezwykle młodym wyglądem. Patrząc na jej nowe zdjęcia trudno uwierzyć, że 15 lutego obchodziła 75. urodziny! Wygląda bowiem jakby dopiero zeszła z planu "Doktor Quinn". Część internautów uważa wręcz, że wygląda lepiej niż za czasów kultowej produkcji!

Seymor kwiecień powitała wakacjami na Hawajach, a w jej mediach społecznościowych pojawiły się wakacyjne zdjęcia. Na jednym z nich roześmiana aktorka pozuje na plaży odziana jedynie w kostium kąpielowy.

Niech koniec tygodnia będzie jak nowy początek. Chwila wytchnienia, uśmiechu i wkroczenia w weekend z lżejszym sercem - napisała w opisie.

Pod zdjęciem od razu pojawiły się komentarze od zachwyconych internautów.

Wyglądasz oszałamiająco! Czas wydaje się nie mieć na ciebie wpływu, Jane;

Jesteś zachwycająca; Zawsze jesteś dla mnie inspiracją; Czas się dla Ciebie zatrzymał; Świetne nogi, Jane - zachwycają się fani.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie