"Doktor Quinn" przyjęła pod dach byłego ukochanego z rodziną! Jego dom pochłonęły płomienie

Mieszkańcy Los Angeles zmagają się z wielkimi pożarami, które zmusiły tysiące osób do ewakuacji i porzucenia swojego dobytku nie wiedząc, czy będą mieli do czego wrócić. Szalejący żywioł obejmuje swoim zasięgiem kolejne dzielnice. Po jego przejściu pozostają jedynie zgliszcza. Według nowych informacji zginęły 24 osoby. Wśród ofiar jest 32-letni aktor Rory Callum Sykes.

Dzielnice objęte pożarem zamieszkane są przez wiele znanych gwiazd. Do ewakuacji zmuszony został m.in. Joe Lando wraz z rodziną. 63-letni aktor zyskał popularność dzięki roli w "Doktor Quinn". W kultowym serialu wcielił się w Byrona Sully’ego - obiekt westchnień tytułowej pani doktor, granej przez Jane Seymour.

Wchodząc na plan produkcji Jane miała już na swoim koncie wiele cenionych ról. Młodszy o dekadę Joe miał zdecydowanie mniejsze doświadczenie aktorskie. Seymour zrobiła na nim ogromne wrażenie, mimo wielu równic znakomicie się dogadywali. Była między nimi chemia, którą było widać również na ekranie.

Kwestią czasu było, aż aktorów połączy coś więcej niż tylko wspólna praca. Ich romans nie trwał jednak zbyt długo. Kochliwa Jane porzuciła młodszego kochanka dla poznanego na planie filmu "Sunstroke" reżysera Jamesa Keacha. W 1995, mając 44 lata urodziła bliźniaki.

Joe Lando musiał sobie poradzić z odrzuceniem jednocześnie nadal grając zakochanego w pięknej pani doktor Sully’ego. Z Jane zamiast miłości łączyła go przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Często spędzają czas razem ze swoimi rodzinami. Na Instagramie aktorki można zobaczyć wiele wspólnych zdjęć.

Lando na własnej skórze przekonał się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Na Instagramie opublikował poruszające wyznanie, w którym opowiedział o swojej obecnej sytuacji. Razem z żoną Kirsten, czworgiem dziećmi oraz zwierzętami musieli w pośpiechu opuścić swój dom. Schronienie zaoferowała im właśnie Jane Seymour. Niestety, posiadłość Lando doszczętnie spłonęła.

W nagraniu Lando nie krył łez. Opisał również sytuację innych mieszkańców. Podkreślił, że w tej dzielnicy mieszka wiele gwiazd, ale to nie wszyscy. Wiele osób żyje tu od pokoleń. W płomieniach stracili cały dorobek życia.

Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego. To nie do opisania. Widzisz w telewizji ludzi, którzy przechodzą przez takie rzeczy, i myślisz: "O mój Boże, to musi być straszna rzecz. Dzięki Bogu, że to nie ja". A teraz to my jesteśmy tymi ludźmi. (...) W mojej okolicy jest wielu bogatych ludzi, ale to nie jest większość tej dzielnicy. Większość to po prostu ciężko pracujący ludzie, którzy mieszkają tam od pokoleń. (...) Jestem po prostu zdruzgotany i załamany z powodu tych wszystkich ludzi - mówił Lando ocierając łzy.