Tak zmieniała się jedna z największych gwiazd polskiego kina

Są aktorki, które z upływem lat łagodnieją, wtapiając się w tło. I jest Dorota Stalińska - kobieta-wulkan, której energia zdaje się nigdy nie gasnąć. Przez dekady jej wizerunek ewoluował, ale jedno pozostało niezmienne: magnetyczna siła i odważne spojrzenie, które elektryzowało widzów od samego początku.

Od drapieżnej blondynki z lat 80., przez ikonę stylu i sprawności fizycznej, po dojrzałą artystkę, która z godnością nosi swoje doświadczenia. Jej metamorfozy to nie tylko zmiana fryzur czy stylizacji, ale zapis całej epoki polskiego kina i telewizji. Każda zmarszczka to historia, a każda rola - nowy rozdział.

Od niewielkiej roli do wielkiej kariery

Pamiętacie jeszcze jej start? W 1976 roku, świeżo po ukończeniu warszawskiej PWST, pojawiła się w legendarnym filmie Andrzeja Wajdy - "Człowiek z marmuru". Choć była to niewielka rola fotoreporterki, już wtedy dało się wyczuć, że na ekranie narodziła się nowa, wyrazista osobowość.

Zanim na dobre podbiła kino, szlifowała swój warsztat w warszawskim Teatrze na Woli. Jednak to wielki ekran czekał na jej niepokorny talent, który już wkrótce miał eksplodować z pełną mocą.

Tak Dorota Stalińska podbiła polskie kino

Prawdziwy przełom nadszedł wraz z rolą Ewy Brackiej w filmie "Bez miłości" z 1980 roku. To właśnie ta kreacja bezkompromisowej dziennikarki przyniosła jej pierwsze Lwy Gdańskie i prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Stalińska stała się głosem silnych, niezależnych kobiet, jakich w polskim kinie brakowało.

Chwilę później przyszła kolejna wstrząsająca rola - Marianny „Perełki” w filmie "Krzyk". Kreacja kobiety z marginesu społecznego ugruntowała jej pozycję jako jednej z najodważniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia, przynosząc jej kolejne nagrody i międzynarodowe uznanie.

Trafiła na okładkę. To był wielki moment

Nie wszyscy wiedzą, że w 1984 roku jej zdjęcie trafiło na okładkę amerykańskiego tygodnika „Newsweek”. Fotografia Chrisa Niedenthala, na której skacze na skakance na tle szarego blokowiska, stała się symbolem tężyzny fizycznej i nowoczesności w czasach PRL-u.

Stalińska nigdy nie bała się schodzić z utartych ścieżek. Angażowała się w działalność samorządową, zakładając też fundację „Nadzieja”, promującą bezpieczeństwo na drogach. W ostatnich latach przeżywała drugą młodość artystyczną, zachwycając krytyków rolą Jagustynki w głośnej adaptacji "Chłopów". Jej niezwykłą karierę ukoronował przyznany w tym roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Z dala od blasku fleszy znalazła swoje miejsce

Choć jej życie zawodowe było pełne blasku, prywatnie ceniła sobie spokój. Była żoną aktora Krzysztofa Kołbasiuka. Aktorka ma ukochanego syna Pawła, z którym do dziś mieszka w podwarszawskim Milanówku. Nigdy nie zdradziła tożsamości ojca jej dziecka.

Pochodząca z Gdańska córka rektora Politechniki Gdańskiej zawsze podkreślała, jak ważne są dla niej wartości wyniesione z domu. Mimo statusu gwiazdy, potrafiła oddzielić świat fleszy od życia rodzinnego.

Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Dorota Stalińska urodziła się 1 czerwca 1953 roku. Oznacza to, że w tym roku kończy 73 lata, jednak jej energia i pasja do pracy zdają się temu przeczyć. Czas jest dla niej wyjątkowo łaskawy, a ona sama nieustannie udowadnia, że wiek to tylko liczba.

Jak zmieniała się na przestrzeni pięciu dekad swojej niezwykłej kariery?