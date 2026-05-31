Piękni i pomysłowi kibice w Toruniu! Poszukaj się na zdjęciach z meczu Apator - Stal

Sportowo bywa różnie, ale PRES Grupa Deweloperska Toruń nadal może liczyć na głośne wsparcie ze strony swoich kibiców. Nie inaczej było w niedzielne popołudnie, gdy do grodu Kopernika zawitała Gezet Stal Gorzów. Fani obu zespołów dobrze wiedzieli, jak ważne jest to spotkanie. Na ciepłe powitanie mógł liczyć wychowanek "Aniołów" Paweł Przedpełski. Na Motoarenę przyjechał też inny były zawodnik Apatora - "Kangur" z Australii Jack Holder. Kibiców zachęcamy do poszukania się na zdjęciach fotoreportera "Super Expressu" - Piotra Lampkowskiego. Pod galerią prezentujemy wyniki meczu i odnośnik do relacji naszego dziennikarza.

PRES Toruń - Gezet Stal Gorzów: Wyniki z meczu 7. kolejki PGE Ekstraligi

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 52

9. Patryk Dudek - 10+1 (1,1*,3,3,2)

10. Robert Lambert - 10+3 (3,2,2*,2*,1*)

11. Norick Bloedern - 5+2 (0,2*,2,1*)

12. Mikkel Michelsen - 8+2 (2,3,1*,2*,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (1*,3,3,3,2)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)

16. Bartosz Derek - NS

Gezet Stal Gorzów - 38

1. Jack Holder - 9+1 (2*,2,1,1,3)

2. Marcel Szymko - NS (-,-,-,-)

3. Paweł Przedpełski - 7 (3,1,2,1,0)

4. Oskar Chatłas - NS (-,-,-,-)

5. Anders Thomsen - 12 (3,3,3,0,0,3)

6. Oskar Paluch - 3+2 (1,1*,1*,0)

7. Adam Bednar - 2 (d,2,0,0,0)

8. Mathias Pollestad - 5+1 (0,1*,0,3,1)

Bieg po biegu:

1. (59,61) Przedpełski, J. Holder, Dudek, Bloedorn - 1:5

2. (60,09) Kawczyński, Duchiński, Paluch, Bednar - 5:1 (6:6)

3. (58,93) Thomsen, Michelsen, Sajfutdinow, Pollestad - 3:3 (9:9)

4. (60,03) Lambert, Bednar, Paluch, Duchiński - 3:3 (12:12)

5. (59,91) Michelsen, Bloedorn, Przedpełski, Bednar - 5:1 (17:13)

6. (59,58) Sajfutdinow, J. Holder, Pollestad, Kawczyński - 3:3 (20:16)

7. (59,59) Thomsen, Lambert, Dudek, Bednar - 3:3 (23:19)

8. (60,17) Sajfutdinow, Przedpełski, Paluch, Duchiński - 3:3 (26:22)

9. (59,83) Dudek, Lambert, J. Holder, Pollestad - 5:1 (31:23)

10. (59,17) Thomsen, Bloedorn, Michelsen, Paluch - 3:3 (34:26)

11. (61,16) Dudek, Michelsen, J. Holder, Thomsen - 5:1 (39:27)

12. (61,33) Pollestad, Kawczyński, Bloedorn, Bednar - 3:3 (42:30)

13. (60,02) Sajfutdinow, Lambert, Przedpełski, Thomsen - 5:1 (47:31)

14. (60,19) J. Holder, Dudek, Pollestad, Michelsen - 2:4 (49:35)

15. (60,13) Thomsen, Sajfutdinow, Lambert, Przepdełski - 3:3 (52:38)

Sędzia: Paweł Słupski

Komisarz toru: Tomasz Walczak

Widzów: ok. 11 500