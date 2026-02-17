Dr Quinn ma 75 lat i ciało 20-latki! "Dzień zaczynam od kawy i jajek na twardo"

Historię miłości Dr Quinn i Sully'ego śledziła swego czasu cała Polska. Piękna Jane Seymour, wcielająca się w postać lekarki, właśnie skończyła 75 lat, ale nikt by jej w to nie uwierzył. Gwiazda, która wygląda na co najmniej 40 lat mniej, zdradziła sekrety swojego zjawiskowego wyglądu. Je tylko jeden posiłek dziennie!

  • Jane Seymour, znana jako Dr Quinn, kończy 75 lat, zachowując przy tym niezwykłą formę.
  • Aktorka zdradza swoje sekrety: śródziemnomorska dieta, jajka na twardo na śniadanie i pilates.
  • Odkryj, jak gwiazda utrzymuje młodzieńczy wygląd i energię, nie wierząc w diety, lecz w zdrowe nawyki.

Jane Seymour, niezapomniana dziewczyna Bonda, a przede wszystkim uwielbiana - także w Polsce - Dr Quinn, właśnie skończyła 75 lat. Jednak gdy się na nią patrzy trudno w to uwierzyć. Gwiazda wygląda na kilkadziesiąt lat mniej, a sylwetki może jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka. Z okazji urodzin udzieliła wywiadu, w którym zdradziła swoje sposoby na tę nieziemską formę - jej rozmiar nie zmienił się od czasu, gdy była nastolatką. 

Sekrety Jane Seymour: Kawa, jajka na twardo i pilates

"Uwielbiam śródziemnomorską kuchnię. Jest bardzo smaczna i można w niej znaleźć mnóstwo pysznych rzeczy, takich jak pomidory, oliwki i ryby" - mówiła dla "Daily Mail". Przyznała, że dzień zaczyna od kawy. Ale nie tylko. "Z rana zjadam jajka na twardo, które dostarczają mi białka, a dopiero później, około południa, jem pełny posiłek, bo wtedy mogę się nim naprawdę cieszyć" – powiedziała. Dodała, że je tylko jeden taki posiłek dziennie. Reszta to zdrowe przekąski. "Uwielbiam ryby i warzywa, które uprawiam we własnym ogrodzie. Jadam też hummus, pistacje i inne orzechy. Zdecydowanie wolę potrawy słone i pikantne niż słodycze". 

Seymour podkreśliła, że ​​nie wierzy w diety, a jedynie w jedzenie zdrowej żywności, którą lubi, bez konieczności narzucania sobie żadnych ograniczeń. "Ludzie pytają mnie, czy zdarza mi się robić dzień oszustwa w związku z dietą, a ja odpowiadam, że nigdy nie jestem na diecie, po prostu podejmuję dobre decyzje i się ich trzymam. Jeśli myślisz, że jesteś na diecie, to będziesz oszukiwać. Ale jeśli znajdziesz zdrowe jedzenie, które naprawdę lubisz i które sprawia, że ​​czujesz się dobrze, nigdy nie poczujesz, że coś tracisz" - wyznała dla "Daily Mail".

Gwiazda Dr Quinn - "Zdrowo się odżywiam, śpię i staram się nie stresować"

Zdrowe nawyki żywieniowe to jednak nie wszystko. Seymour zaznacza, że dba o ciało i o to, by było w ruchu, bo to daje jej poczucie szczęścia i energię. Jej trening obejmuje między innymi podnoszenie ciężarów i pilates. Aktorka pamięta też o tym, by regularnie się badać. "W mojej rodzinie występują choroby serca, dlatego chodzę do lekarza i regularnie się badam, żeby wiedzieć, w jakim jestem stanie i co muszę robić. W międzyczasie ćwiczę, zdrowo się odżywiam, śpię i staram się zbytnio nie stresować". 

Dr Quinn ma 75 lat i ciało 20-latki. Dzień zaczynam od kawy i jajek na twardo
