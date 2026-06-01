Roksana Węgiel ruszyła z budową domu. Pochwaliła się zdjęciem

Przed Roksaną Węgiel niezwykle intensywny czas. Piosenkarka bez przerwy koncertuje podczas letniej trasy, która z pewnością przyniesie jej olbrzymie zyski, a jednocześnie wyczekuje premiery najnowszego krążka pod tytułem "Błękit". Oprócz tego gwiazda ogłosiła oficjalnie w sieci, że właśnie wystartowała z realizacją kolejnego wielkiego celu i rozpoczęła budowę swojego wymarzonego gniazdka.

Gdzie zamieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej?

Jak zdradziła wokalistka w wywiadzie z Maksem Kluziewiczem z portalu ESKA.pl, nowa posiadłość pary zostanie wzniesiona w niewielkiej odległości od Warszawy, co ma ułatwić im codzienne dojazdy. Piosenkarka i jej mąż Kevin Mglej już w październiku zeszłego roku dumnie ogłosili nabycie gruntu pod tę wielką inwestycję.

Pod Warszawą jest ta działka. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to - zdradziła w rozmowie z Eską Roxie.

Dopytywana o ostateczną wizję "wymarzonego domu", artystka chętnie ujawniła w wywiadzie więcej szczegółowych konkretów. Młoda gwiazda opowiedziała również z uśmiechem, jak dokładnie wygląda podział obowiązków w jej małżeństwie przy realizacji tego ogromnego budowlanego projektu.

Wymarzony dom to znaczy... Ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno. Z przeszkolonymi dużymi szybami. A jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę... Wiadomo, że to się też z latami dopracowuje wszystkie szczegóły. Dom to niekończąca się historia, tak mi wszyscy mówią. Ciekawe jestem, jak to wszystko wyjdzie, ale mam mnóstwo inspiracji. Projekt jest w fazie wykończenia. Czekamy na spokojnie, bez presji będziemy sobie budować ten dom. Kupiliśmy działkę idealną pod budowę takiego domu, który mamy w głowie... który ja mam w głowie. Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach, przynajmniej u nas tak jest, kobieta jest dyrektorką kreatywną. Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę - mówiła Roxie.

Prace murarskie i konstrukcyjne ruszyły oficjalnie dokładnie 1 czerwca, o czym gwiazda natychmiast poinformowała fanów na swoim profilu na Instagramie.

Budowa wymarzonej willi Roksany Węgiel

Własna rezydencja to jedno z najskrytszych pragnień artystki, które właśnie wchodzi w fazę fizycznej realizacji. Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka 21-letnia piosenkarka udostępniła w sieci niezwykle poruszający wpis podsumowujący jej liczne sukcesy. Gwiazda nie tylko przekazała radosną informację o starcie budowy, ale też z pokorą doceniła to, jak potoczyły się dotychczas jej zawodowe losy.

01.06.2026- Rozpoczynamy budowę naszego domu!!! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie.🦋 Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji - wyliczyła.

Na sam koniec swojego obszernego wyznania gwiazda muzyki pop zaapelowała gorąco do swoich wiernych słuchaczy, prosząc ich wprost, aby zawsze z największą czułością dbali o swoje wewnętrzne dziecko.

