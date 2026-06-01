Tak spędzała Rozenek swoje 48. urodziny. Kręciła się sama w łóżku. Aż w końcu wparował Majdan

Urodziny to dla wielu gwiazd okazja do organizacji wystawnych imprez, na których nie brakuje znanych gości, luksusowych dekoracji i relacji publikowanych w mediach społecznościowych. Małgorzata Rozenek-Majdan przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że chętnie dzieli się z nimi fragmentami codziennego życia, dlatego wielu spodziewało się, że także tym razem pokaże kulisy wyjątkowego dnia.

48. urodziny Małgosi Rozenek

Prezenterka 1. 2026 roku czerwca Małgosia Rozenek-Majdan obchodziła swoje 48. urodziny. Od rana na jej profilu pojawiały się życzenia od fanów i znajomych, a internauci zastanawiali się, w jaki sposób gwiazda zamierza świętować kolejny rok życia.

Tymczasem Rozenek-Majdan postawiła na bardzo nietypową publikację. Na InstaStories zamieściła krótkie nagranie wykonane w sypialni. Na pierwszym planie widać ogromne srebrne balony w kształcie cyfr "4" i "8", które zawisły nad łóżkiem. Sama jubilatka schowała się pod kołdrą, pokazując jedynie ręce unoszące dekorację.

Nie było czerwonego dywanu

Całość wyglądała jak spokojny, leniwy początek dnia. Nie było czerwonego dywanu, tłumu gości ani wystawnego tortu. Zamiast tego Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała kameralny moment i dała do zrozumienia, że rozpoczęła urodziny w bardzo swobodnej atmosferze.

Na opublikowanym materiale można zauważyć elegancką sypialnię utrzymaną w stonowanych kolorach. Centralne miejsce zajmuje duże łóżko z tapicerowanym zagłówkiem, a uwagę przyciągają właśnie srebrne balony przypominające o wieku gwiazdy.

Czy Rozenek będzie świętować?

Choć na razie Rozenek-Majdan nie pochwaliła się większymi planami związanymi z urodzinami, niewykluczone, że dalsze świętowanie dopiero przed nią. Jedno jest pewne - pierwsze kadry z tego wyjątkowego dnia okazały się zupełnie inne, niż spodziewali się jej obserwatorzy. Na jednym ze zdjęć w łóżku Małgosi Rozenek towarzyszy ukochany piesek. Nagranie z balonami robiła jej kobieta - kobiecy głos słyszachać było zza kadru.

Internauci są przyzwyczajeni do perfekcyjnie dopracowanych publikacji celebrytki, dlatego tym bardziej uwagę zwrócił fakt, że tym razem postawiła na prosty i bardzo osobisty kadr. Zamiast wielkiej imprezy pokazała chwilę tylko dla siebie, rozpoczynając 48. rok życia w domowym zaciszu.

Niespodzianka od Radka Majdana

Aż w końcu wparował Radek

Na szczęście później pojawiły się urodzinowe niespodzianki od bliskich. Radek Majdan wparował do domu z wielkim bukietem biało-różowych kwiatów! Mamę uściskał też ich synek Henio. Zdjęcia z tego wydarzenia Radek opublikował na swoim profilu na Instagramie, w poście dopisał piękne życzenia dla żony:

Wszystkiego najlepszego kochanie. Idź po wszystko , spełniaj swoje marzenia i nie zwalniaj tempa. Bądź dalej naszą wielką miłością , inspiracją i źródłem energii z której cała nasza rodzina czerpie siłę , a przede wszystkim bądź moim szczęśliwym Pysiem. Bardzo Cię kocham Małgosiu

